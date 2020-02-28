سوسة: وضع مواطن قادم من إيطاليا في الحجر الصحي الى حين التثبت من نتائج التحاليل بشان فيروس كورونا

Vendredi 28 Février 2020
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وات - افاد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق ان الإطارات الطبية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة وضعت صباح اليوم الجمعة مواطنا قادما من إيطاليا عبر ميناء حلق الوادي في الحجر الصحي بغرفة معزولة بالمستشفى، رغم انه لم تظهر عليه علامات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ان بادر بالاشعار بارتفاع حرارته.
وأوضح الرقيق في تصريح ل(وات) ان المواطن اصيل ولاية القصرين، وقد قام من تلقاء نفسه باشعار الوحدات الصحية في سوسة بتعرضه لسعال وارتفاع خفيف في حرارة الجسم، فتم إخضاعه لعدد من التحاليل اللازمة للتثبت من إمكانية إصابته بالفيروس، وذلك في اطار تفعيل خطة الوقاية.
واشار الى انه وقع إيواؤه بغرفة معزولة بمستشفى فرحات حشاد إلى حين صدور نتائج التحاليل مساء اليوم او صباح يوم غد على أقصى تقدير، وفق قوله.
وات - افاد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق ان الإطارات الطبية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة وضعت صباح اليوم الجمعة مواطنا قادما من إيطاليا عبر ميناء حلق الوادي في الحجر الصحي بغرفة معزولة بالمستشفى، رغم انه لم تظهر عليه علامات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ان بادر بالاشعار بارتفاع حرارته.
وأوضح الرقيق في تصريح ل(وات) ان المواطن اصيل ولاية القصرين، وقد قام من تلقاء نفسه باشعار الوحدات الصحية في سوسة بتعرضه لسعال وارتفاع خفيف في حرارة الجسم، فتم إخضاعه لعدد من التحاليل اللازمة للتثبت من إمكانية إصابته بالفيروس، وذلك في اطار تفعيل خطة الوقاية.
واشار الى انه وقع إيواؤه بغرفة معزولة بمستشفى فرحات حشاد إلى حين صدور نتائج التحاليل مساء اليوم او صباح يوم غد على أقصى تقدير، وفق قوله.
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Par:RIADH (France )
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