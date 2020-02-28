ديوان الإفتاء ... تفشي فيروس ''كورونا'' يفرض شرعا اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس

Vendredi 28 Février 2020



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وات

- اشار ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية الى إن "تفشي المرض الجديد والخطير المسمى "كورونا" يفرض شرعا اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس وأجسادهم من الإصابات التي قد ينجر عنها الموت".وأوضح الديوان في بيان اليوم الجمعة، أنه من بين هذه التدابير السريعة التعليق الوقتي لموسم العمرة إلى أن تزول كل المخاوف من هذا المرض الجديد الذي حصد أرواح المئات من البشر، وبالتالي فإن إجراء تعليق العمرة الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وتجاوبت معه كثير من الدول، ومنها تونس، يندرج ضمن هذه الاحتياطات الأكيدة وهو واجب بالدين.يشار إلى أن كاهية مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، سمير بن نصيب، قال في تصريح امس الخميس ل(وات) ، إن الوزارة ملتزمة بقرار المملكة العربية السعودية بخصوص تعليق الدخول إليها بهدف اداء مناسك العمرة بداية من تاريخ 26 فيفري الحالي بسبب تفشي فيروس الكورونا، لافتا إلى أن الرحلات الجوية ستقتصر على تأمين عودة التونسيين الموجودين هناك.وكانت السلطات السعودية أعلنت، أول أمس الاربعاء، قرارها تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة، وزيارة المسجد النبوي وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا .وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن قرارات التعليق مؤقتة، غير أنها لم تعلن عن موعد لانتهاء العمل بها.ولم توضّح إن كان موسم الحج الذي من المقرر أن يبدأ في أواخر جوان سيتأثر بهذا القرار.