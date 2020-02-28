عدم توقف قطار (ت.ح.م) بمحطة خير الدين ، بداية من غد السبت الى غاية 6 جوان 2020

Vendredi 28 Février 2020



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وات

- أعلنت شركة نقل تونس، عدم توقف قطار الضاحية الشمالية تونس- حلق الوادي- المرسى (ت.ح.م)، بمحطة خير الدين، بداية من يوم غد السبت 29 فيفري الى غاية السبت 6 جوان 2020 .وأرجعت الشركة، في بلاغ أصدرته الجمعة، هذا الاجراء الى اشغال تجديد الخط الحديدي تونس/ حلق الوادي/ المرسى.