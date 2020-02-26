القصرين: تشييع جثامين فقيدات الاسرة التربوية ضحيات حادث المرور الى مثواهن الأخير

Mercredi 26 Février 2020
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وات - في موكب مهيب وخاشع تم ، اليوم الإربعاء ، تشييع جثامين المعلمات الأربعة اللاتي قضين، ظهر أمس، في حادث مرور أليم جدّ على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين قرية بولعابة ومدينة القصرين ، إلى مثواهن الأخير، بعد أن تم مساء أمس مواراة جثمان خامستهن عفاف جبران الثرى بمقبرة أولاد عزيزة بالقصرين المدينة.
وتم، بالمناسبة، تنظيم موكب تأبين للفقيدات الخمسة بمقر المندوبية الجهوية للتربية شاركت فيه ثلة من الاطارات التربوية وجمع غفير من المعلمين والمعلمات، تم خلاله تعداد نضالات المربين وجهدهم وتضحياتهم، والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح المعلمات الطاهرة وقراءة الفاتحة.
و على خلفية هذا المصاب الجلل أعلن الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بالجهة كامل اليوم يوم حداد جهوي توقفت على اثره الدروس بجميع المدارس الابتدائية بالجهة العمومية والخاصة، كما تم الوقوق دقيقة صمت بكافة المدارس الاعدادية والثانوية بمختلف معتمديات الولاية خلال موكب تحية العلم كحركة رمزية ترحما على ارواحهن الطاهرة.
وات - في موكب مهيب وخاشع تم ، اليوم الإربعاء ، تشييع جثامين المعلمات الأربعة اللاتي قضين، ظهر أمس، في حادث مرور أليم جدّ على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين قرية بولعابة ومدينة القصرين ، إلى مثواهن الأخير، بعد أن تم مساء أمس مواراة جثمان خامستهن عفاف جبران الثرى بمقبرة أولاد عزيزة بالقصرين المدينة.
وتم، بالمناسبة، تنظيم موكب تأبين للفقيدات الخمسة بمقر المندوبية الجهوية للتربية شاركت فيه ثلة من الاطارات التربوية وجمع غفير من المعلمين والمعلمات، تم خلاله تعداد نضالات المربين وجهدهم وتضحياتهم، والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح المعلمات الطاهرة وقراءة الفاتحة.
و على خلفية هذا المصاب الجلل أعلن الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بالجهة كامل اليوم يوم حداد جهوي توقفت على اثره الدروس بجميع المدارس الابتدائية بالجهة العمومية والخاصة، كما تم الوقوق دقيقة صمت بكافة المدارس الاعدادية والثانوية بمختلف معتمديات الولاية خلال موكب تحية العلم كحركة رمزية ترحما على ارواحهن الطاهرة.
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