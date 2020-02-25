القصرين: الإنطلاق الفعلي خلال سنة 2021 في الأشغال الفعلية للقسط الثاني من مشروع إنجاز الطريق السيارة تونس - جلمة

Mardi 25 Février 2020



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وات

- أفاد المدير العام للجسور والطرقات، صلاح الدين الزواري، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم في غضون سنة 2020 الإعلان عن طلب العروض الخاص بالقسط الثاني من مشروع إنجاز الطريق السيارة تونس - جلمة، الممتدة على طول 188 كلم، وتعيين المقاولات الخاصة بإنجازها، على أمل أن تنطلق أشغالها الفعلية سنة 2021 وتتواصل لمدة 3 سنوات، وفق قوله.وأوضح، لدى إشرافه بمقر ولاية القصرين على جلسة عمل خصصت لمتابعة مشاريع السجور والطرقات بالجهة، أن هذه الطريق التي تشمل ولايات تونس، وبن عروس، وزغوان، والقيروان، والقصرين، وسيدي بوزيد، وقفصة، قد بلغت حاليا مرحلة تحرير الحوزة بنسبة قدرت بـ30 بالمائة.وبيّن الزواري، في سياق متصل، أن كلفة هذا القسط من المشروع قدرت بمليار و600 مليون دينار ممول من طرف البنك الأوروبي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي بنسبة تقدر بـ50 بالمائة لكل بنك منهما، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بالأساس إلى فك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها بالأقطاب الصناعية وبالولايات الساحلية ودفع عجلة التنمية بها.وبخصوص تهيئة الطرقات بالجهة وتعبيد المسالك الريفية، ذكر المتحدّث، في تصريح لـ(وات)، أن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تعمل على تسريع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة في هذا المجال بالجهة، وإيجاد الحلول اللازمة للمشاريع المعطلة لضمان إنطلاقها في أقرب الآجال حتى يتسنى إعداد مشاريع المخطط المقبل.وأبرز، من جهة أخرى، أن عددا من مشاريع الطرقات المعطلة بولاية القصرين تم فض الإشكاليات المتعلقة بها، فيما لا يزال عددا آخرا سيتم العمل على إيجاد الحلول اللازمة لهم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية على المستويين المركزي والجهوي.وفيما يتعلق بتعبيد المسالك الريفية، أوضح الزواري أنه تم وضع برنامج خاص لدعم المسالك الفلاحية بالجهة، تمت برمجته سنة 2020 بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية يتضمن 63 كيلومترا من المسالك الريفية سيتم إعلان طلب عروضه خلال السداسية الاولى من السنة الحالية وستنطلق أشغاله في السداسية الثانية من نفس السنة.جدير بالذكر أن جلسة اليوم تندرج في اطار الجلسات المبرمجة من قبل وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، الذي اعلن عنها لدى إشرافه في غرة فيفري الجاري على أشغال المجلس الجهوي للتنمية بالقصرين.وتهدف هذه الجلسات إلى متابعة سير تقدم المشاريع الجارية وحلحة المشاريع المعطلة في مجال البنية التحتية وضمان إنجازها في أقرب الآجال.