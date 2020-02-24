تطاوين: برنامج احتفالي متنوع احتفاء بمرور 100 عام على احداث بلدية تطاوين

Lundi 24 Février 2020
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وات - تستعد بلدية تطاوين للاحتفال بمرور 100 سنة على احداثها (1920) ببرنامج متنوع أعدته لجنة أحدثت للغرض والتي انطلقت منذ شهر افريل المنقضي في تحديد ملامحه، حيث من المقرر أن تنطلق الاحتفالات مطلع مارس القادم لتتواصل إلى غاية يوم 26 شهر أوت تاريخ إحداث البلدية قبل 100 سنة، وفق ما جاء في نسخة البرنامج الأولي للاحتفالية.
ومن المنتظر أن تكون الاحتفالات متعددة الالوان والمضامين تعكس حصيلة 100 سنة من الانجازات والمحطات التاريخية عبر فيلم يوثق معالم المدينة و3 معارض بيانية، سيخصص الأول للوثائق التاريخية التي يحويها ارشيف البلدية، والثاني للصور القديمة التي تذكر بخصوصيات ومعالم المدينة، فيما يهتم المعرض الثالث بانجازات البلدية طيلة 100 سنة.
ومن الفقرات المتميزة في هذه المائوية الجانب الفكري الذي سيسلط الضوء على تاريخ البلدية ومستقبلها، فيما تهتم الندوات الاخرى بالتراث الفكري، والمعرفي، والنضالي للجهة، وعرض لشخصيات تاريخية مرت من البلدية.
ومن المبرمج أن تهتم الندوات الفكرية بالجانب التنموي والاقتصادي للمدينة وذلك بالتعمق في الكشف عن الامكانات المادية لصناعة التنمية بتطاوين، ومساهمة التعاون اللامركزي في التنمية المحلية واستقراء واقع وافاق البلدية والحكم المحلي.
من جهة أخرى، أولت البلدية جانب الابداع والطاقات الشبابية اهتماما خاصا في استجلاء هذه الاحتفالات بتشريك الشباب والمبدعين في مختلف فقراتها من خلال المسابقات وتنشيط المدينة بالتعاون مع الجمعيات الفنية والشبابية، وتشريك التلاميذ والمؤسسات التربوية في عديد الفقرات، وتكريس البعد الاجتماعي للبلدية.
وبعد إعطاء الاذن موفى السنة المنقضية لاعداد مثاله العمراني، ينتظر ان يكون مشروع قصر البلدية الجديد مفاجأة الدورة الاستثنائية المبرمج عقدها يوم 26 اوت القادم لتكريم الاحياء من الرؤساء واعضاء المجالس المتعاقبين على ادارة البلدية وضيوفها من الداخل والخارج.
وات - تستعد بلدية تطاوين للاحتفال بمرور 100 سنة على احداثها (1920) ببرنامج متنوع أعدته لجنة أحدثت للغرض والتي انطلقت منذ شهر افريل المنقضي في تحديد ملامحه، حيث من المقرر أن تنطلق الاحتفالات مطلع مارس القادم لتتواصل إلى غاية يوم 26 شهر أوت تاريخ إحداث البلدية قبل 100 سنة، وفق ما جاء في نسخة البرنامج الأولي للاحتفالية.
ومن المنتظر أن تكون الاحتفالات متعددة الالوان والمضامين تعكس حصيلة 100 سنة من الانجازات والمحطات التاريخية عبر فيلم يوثق معالم المدينة و3 معارض بيانية، سيخصص الأول للوثائق التاريخية التي يحويها ارشيف البلدية، والثاني للصور القديمة التي تذكر بخصوصيات ومعالم المدينة، فيما يهتم المعرض الثالث بانجازات البلدية طيلة 100 سنة.
ومن الفقرات المتميزة في هذه المائوية الجانب الفكري الذي سيسلط الضوء على تاريخ البلدية ومستقبلها، فيما تهتم الندوات الاخرى بالتراث الفكري، والمعرفي، والنضالي للجهة، وعرض لشخصيات تاريخية مرت من البلدية.
ومن المبرمج أن تهتم الندوات الفكرية بالجانب التنموي والاقتصادي للمدينة وذلك بالتعمق في الكشف عن الامكانات المادية لصناعة التنمية بتطاوين، ومساهمة التعاون اللامركزي في التنمية المحلية واستقراء واقع وافاق البلدية والحكم المحلي.
من جهة أخرى، أولت البلدية جانب الابداع والطاقات الشبابية اهتماما خاصا في استجلاء هذه الاحتفالات بتشريك الشباب والمبدعين في مختلف فقراتها من خلال المسابقات وتنشيط المدينة بالتعاون مع الجمعيات الفنية والشبابية، وتشريك التلاميذ والمؤسسات التربوية في عديد الفقرات، وتكريس البعد الاجتماعي للبلدية.
وبعد إعطاء الاذن موفى السنة المنقضية لاعداد مثاله العمراني، ينتظر ان يكون مشروع قصر البلدية الجديد مفاجأة الدورة الاستثنائية المبرمج عقدها يوم 26 اوت القادم لتكريم الاحياء من الرؤساء واعضاء المجالس المتعاقبين على ادارة البلدية وضيوفها من الداخل والخارج.
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Par:aziz75 (France )
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