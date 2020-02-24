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اللجنة الانتخابية تصادق على القرار المتعلق بالسلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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باب نات - عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 24 فيفري 2020 تولّت خلالها التداول حول مشروع القرار المتعلق بالسلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 والمتعلق بالهيئة المذكورة.

وقد تمّ التداول حول جملة المعايير الموضوعية والشفافة التي سيتم اعتمادها ضمن السلم التقييمي بالنسبة للأصناف التسعة المطلوبة في تركيبة الهيئة وذلك استنادا الى شروط الترشح المضمنة بالقانون المحدث للهيئة كالخبرة والكفاءة العالية في مجالات اختصاص الهيئة.


وبعد الانتهاء من ضبط الصيغة النهائية للسلم التقييمي، صادقت اللجنة بأغـلبية أعضائها الحاضرين على القرار المتعلق بالسلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة في انتظار إحالته للنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرفقا بالقرار المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة، الذي صادقت عليه اللجنة في جلسة سابقة.

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198589

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 24 Février 2020 à 17h 28m |           
C'est quoi ce machin ?????



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