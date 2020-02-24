المعهد الوطني للاستهلاك يعرض غدا نتائج تقرير حول تحاليل المقارنة لمادة العسل المعروضة في السوق التونسية

Lundi 24 Février 2020



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باب نات

- ينظم المعهد الوطني للاستهلاك يوم غد الثلاثاء 25 فيفري 2020 مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج التقرير النهائي حول تحاليل المقارنة لمادة العسل المعروضة في السوق التونسية .و انتهى المعهد حديثا من إنجاز دراسة مقارنة لـ 13 علامة تمثل معروض مادة العسل في تونس لتحديد خصائصها و نوعيتها و تركيبتها…