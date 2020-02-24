Radio Babnet Tunisie  Farid - أول همسة   

المعهد الوطني للاستهلاك يعرض غدا نتائج تقرير حول تحاليل المقارنة لمادة العسل المعروضة في السوق التونسية

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
قراءة: 0 د, 16 ث

باب نات - ينظم المعهد الوطني للاستهلاك يوم غد الثلاثاء 25 فيفري 2020 مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج التقرير النهائي حول تحاليل المقارنة لمادة العسل المعروضة في السوق التونسية .

و انتهى المعهد حديثا من إنجاز دراسة مقارنة لـ 13 علامة تمثل معروض مادة العسل في تونس لتحديد خصائصها و نوعيتها و تركيبتها…



  
  
  

cadre-69b502dff860f9ea7c88cfbef791cfb9-2020-02-24 11:48:09






0 de 0 commentaires pour l'article 198556



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الاثنين 24 فيفري 2020 | 30 جمادي الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:31
22°
 21° % 28 :الرطــوبة
تونــس 10°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-1023°-819°-1116°-819°-7
  • Avoirs en devises
    19520,8

  • (24 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,11508 DT        1$ =2,88635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fév)   343,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582561853|198556 1249|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires