واشنطن: نقف إلى جانب تركيا حليفتنا في الناتو

Vendredi 21 Février 2020
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واشنطن / ديلدار بايقان، ميشيل غابريل هرنانديز -
رد مكتوب بعث به مسؤول في الخارجية الأمريكية كإجابة على سؤال لمراسل الأناضول حول التطورات الأخيرة في إدلب
أكدت الولايات المتحدة، الجمعة، وقوفها إلى جانب تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
جاء ذلك في رد مكتوب بعث به مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية (فضل عدم الكشف عن اسمه) كإجابة على سؤال لمراسل الأناضول حول التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية، واستشهاد جنود أتراك هناك.
وقال المسؤول الأمريكي: "نرسل تعازينا للحكومة التركية إزاء مقتل جنودها".
ولفت إلى أن الجنود الأتراك موجودون في إدلب من أجل التنسيق وخفض التوتر، مضيفا: "نقف إلى جانب تركيا حليفتنا في الناتو ضد مثل هذه الأعمال، والرئيس دونالد ترامب أعرب عن مخاوفه حيال التطورات في إدلب خلال اتصاله مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي".
وأردف: "الرئيس ترامب جدد في الاتصال دعوته لروسيا من أجل إنهاء دعمها للظلم الذي يمارسه نظام بشار الأسد، وإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا".
واشنطن / ديلدار بايقان، ميشيل غابريل هرنانديز -
رد مكتوب بعث به مسؤول في الخارجية الأمريكية كإجابة على سؤال لمراسل الأناضول حول التطورات الأخيرة في إدلب
أكدت الولايات المتحدة، الجمعة، وقوفها إلى جانب تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
جاء ذلك في رد مكتوب بعث به مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية (فضل عدم الكشف عن اسمه) كإجابة على سؤال لمراسل الأناضول حول التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية، واستشهاد جنود أتراك هناك.
وقال المسؤول الأمريكي: "نرسل تعازينا للحكومة التركية إزاء مقتل جنودها".
ولفت إلى أن الجنود الأتراك موجودون في إدلب من أجل التنسيق وخفض التوتر، مضيفا: "نقف إلى جانب تركيا حليفتنا في الناتو ضد مثل هذه الأعمال، والرئيس دونالد ترامب أعرب عن مخاوفه حيال التطورات في إدلب خلال اتصاله مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي".
وأردف: "الرئيس ترامب جدد في الاتصال دعوته لروسيا من أجل إنهاء دعمها للظلم الذي يمارسه نظام بشار الأسد، وإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا".
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