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بنزرت: تنفيذ6333 عملية رقابية خلال شهر جانفي ومنتصف فيفري الجاري

Vendredi 21 Février 2020

Vendredi 21 Février 2020
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وات - ذكر المدير الجهوي للتجارة بولاية بنزرت محمد جابر حريز ان الفرق الرقابية المشتركة بالجهة نفذت خلال الفترة من غرة جانفي وحتى منتصف شهر فيفري الجاري اكثر من 6333 عملية رقابية.

وبين حريز ل(وات) عقب الاجتماع الدوري الملتئم اليوم الجمعة بمقر الولاية، لاعضاء اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، ان العمليات الرقابية افضت بالخصوص الى الى تحرير 375 محضر بحث، وتفتيش 95 عربة بالمفترقات والطرقات.


كما افضت عمليات الرقابة الى حجز 1443 لترا من الزيت النباتي المدعم و950 لترا من الحليب المدعم و150 كلغ من الجبن، و461 كلغ من الليمون المرحي، و4 كلغ من المحار و38 زربية، بالاضافة الى تحرير محاضر اقتراح غلق محلين لصنع وترويج الاجبان وتحرير 27 محضر بحث بمناسبة الأسبوعين الاولين من فترة التخفيضات الشتوية.

ولاحظ ان عملية التزويد بالجهة بالمواد الفلاحية "مرضية" حيث سجلت نسبة الكميات الواردة على سوق الجملة ببنزرت ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية بينما تم تجاوز الإشكالات الطارئة بخصوص الاضطراب في التزويد بالمواد الاستهلاكية الحساسة على غرار الزيت والفارينة، كما تراجع مؤشر الأسعار ونسبة التضخم خلال الفترة الحالية الى 5.9 بالمائة بعد ان كانت خلال ذات الفترة من السنة المنقضية تفوق ال7.1 بالمائة، وفق ذات المصدر.

ودعا رئيس اللجنة (والي بنزرت) الى التخفيف من أعباء الإجراءات "الروتينية والبيروقراطية المقيتة"، وفق تعبيره، وتغيير طرق العمل الرقابي بطريقة تضمن نجاعة الإجراءات المتخذة على غرار التنفيذ الفعلي لقرارات الغلق وغيرها، وشدد على تنفيذ حملات رقابية على استعمال المياه المستعملة في سقي الغراسات، والانتصاب العشوائي على المفترقات، مع ضرورة الحرص على نظافة الاسواق من قبل البلديات وغيرها من الإجراءات.

  
  
  

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