سليانة: دخول جملة من المشاريع المنجزة من قبل إقليم الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه حيز الاستغلال في 2020

Mardi 24 Decembre 2019
وات - تدخل جملة من المشاريع التابعة للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه بإقليم سليانة بداية من سنة 2020، حيز الاستغلال، والمتمثلة بالخصوص في إحداث قنوات جديدة وتزويد عدد من المناطق بالماء الصالح للشرب، وفق ما ذكره اليوم الثلاثاء، رئيس الإقليم بالجهة، بسام المنصري.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن مشروع تزويد منطقتي وادي اللوز ووادي ناجية من معتمدية الكريب بالماء الصالح للشرب والذي تقدر قيمته الجملية بحوالي 1 مليون دينار و240 ألف دينار، ممولة من طرف المجلس الجهوي وذلك لفائدة 500 ساكن، لافتا لاى أن أشغال هذا المشروع تنتهي في شهر فيفري 2020.
وأضاف، أن من بين هذه المشاريع، مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية مكثر من خلال بناء خزان والذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 100 بالمائة، فضلا عن مشروع تزويد منطقة الزوابين بمعتمدية برقو بقيمة جملية تقدر بـ715 الف دينار، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال وضع القنوات 100 بالمائة فيما يجري تركيز الخزانات ومحولات الضخ.
وحول مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بسليانة المدينة، أوضح المسؤول الجهوي أن قيمته الجملية تقدر بـ5 مليون دينار، لافتا الى أن هذا المشروع ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، علما وأن نسبة تقدم أشغاله بلغت 60 بالمائة لتستكمل مع بداية شهر أفريل 2020.
وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن مشروع تزويد منطقتي وادي اللوز ووادي ناجية من معتمدية الكريب بالماء الصالح للشرب والذي تقدر قيمته الجملية بحوالي 1 مليون دينار و240 ألف دينار، ممولة من طرف المجلس الجهوي وذلك لفائدة 500 ساكن، لافتا لاى أن أشغال هذا المشروع تنتهي في شهر فيفري 2020.
وأضاف، أن من بين هذه المشاريع، مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية مكثر من خلال بناء خزان والذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 100 بالمائة، فضلا عن مشروع تزويد منطقة الزوابين بمعتمدية برقو بقيمة جملية تقدر بـ715 الف دينار، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال وضع القنوات 100 بالمائة فيما يجري تركيز الخزانات ومحولات الضخ.
وحول مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بسليانة المدينة، أوضح المسؤول الجهوي أن قيمته الجملية تقدر بـ5 مليون دينار، لافتا الى أن هذا المشروع ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، علما وأن نسبة تقدم أشغاله بلغت 60 بالمائة لتستكمل مع بداية شهر أفريل 2020.
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Par:RIADH (France )
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