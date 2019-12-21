مقابلة ودية - فوز المكنتخب التونسي للاواسط على نظيره الياباني

Samedi 21 Decembre 2019



وات

- فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للأواسط على نظيره الياباني (2-0) في اللقاء الدولي الودي الذي اقيم بينهما اليوم السبت بملعب رادس.وسجل بشير الغرياني في الدقيقة 39 وزياد بريمة في الدقيقة 74 وقد مثل هذا الاختبار الودي الثاني ضد المنتخب الياباني فرصة للاطار الفني التونسي بقيادة ماهر الكنزاري لمزيد الوقوف على استعدادات اللاعبين الفنية والتكتيكية.وكانت المباراة الاولى انتهت بفوز اليابان 3-1 وتجدر الاشارة الى المنتخب التونسي للاواسط يسافر غدا الاحد الى نواق الشط لمواجهة المنتخب الموريتاني وديا يومي 25 و28 ديسمبر الجاري.