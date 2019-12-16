معارض وعروض تنشيطية في اختتام تظاهرة ''تونس عاصمة للثقافة الإسلامية 2019 ''

Lundi 16 Decembre 2019



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- انتظمت اليوم بمدينة الثقافة ندوة صحفية تم الإعلان فيها عن برنامج اختتام تظاهرة "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019".وذلك بحضور كل من وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك.وأشار محمد زين العابدين إلى أهم التظاهرات والندوات التي نظمتها وزارة الشؤون الثقافية في إطار فعاليات "تونس عاصمة للثقافة الإسلامية 2019"، وذكر منها تظاهرة "مدن الفنون" و"مدن الآداب والكتاب" التي ساهمت في الترويج للموروث المادي واللامادي لتونس .وأضاف أنه بالمناسبة تم تدشين العديد من الفضاءات ذات بعد تراثي وحضاري على غرار قصر الآداب والفنون قصر السعيد ومركز تونس الدولي للحضارات "الفاضل بن عاشور" وغيرها من المؤسسات التي تتميز ببعدها التنموي والحضاري، وفق قوله.وسلط المدير العام للإيسيكو سالم بن محمد المالك الضوء على الثراء التاريخي والحضاري لتونس التي اختيرت كعاصمة للثقافة الإسلامية 2019 ، مشيرا إلى أن مكة المكرمة قد توجت الأولى كعاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2005 .وأعلن بالمناسبة عن إنطلاق مؤتمر وزراء الثقافة الحادي عشر والذي سيتم التطرق فيه إلى مصادر التمويل الموازي للمشاريع الثقافية والعديد من المسائل المهمة في الشأن الثقافي.وسيكتشف زوار مدينة الثقافة بمناسبة اختتام تظاهرة "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019" يوم غد الثلاثاء، معرضا لصور فعاليات الاحتفال والأنشطة الثقافية والعلمية لتظاهرة "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية" بالإضافة إلى معرض وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ومعرض المركز الوطني للخزف الفني.وتتزامن فعاليات اختتام تظاهرة "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019" مع افتتاح فعاليات أيام قرطاج لفن العرائس، التي تلتئم من 17 إلى 24 ديسمبر الجاري، حيث ستشهد مدينة الثقافة مجموعة عروض تنشيطية للفرقة الوطنية للفنون الشعبية وعرض آخر للدمية العملاقة "أروى القيروانية"'.وينطلق الحفل الرسمي لاختتام تظاهرة "تونس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019" على الساعة الثامنة والنصف بقاعة مسرح الأوبرا الذي سيشهد عرض حفل "المشايخ" للفرقة الوطنية للموسيقى.وتتواصل فعاليات هذا الاختتام إلى غاية 18 ديسمبر، حيث سيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمختلف الأمكنة التاريخية في تونس على غرار متحف الآلات الموسيقية ورواق الفنون الهادي التركي بمتحف سيدي بوسعيد وغيرها.وأعد القائمون على برنامج هذا الحدث الثقافي مجموعة من العروض الموسيقية والفنية منها عرض بالي للفنانة سهام لخوجة وعرض "مالوف تستور" لماهر الهمامي وذلك بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء".وفي الختام، سيكون للزوار موعد مع عرض اسطمبالي المدينة وصالح الورغي علاوة على عروض أخرى لموسيقى العيساوية والمألوف في المسلك الرابط بين دار زروق وسيدي الشعبان بسيدي بوسعيد.