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اتحاد الشغل يساند الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مواجهة ''الحملة'' التي تشن ضدها

Dimanche 15 Decembre 2019

Dimanche 15 Decembre 2019
وات - ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الأحد، بما وصفه "الحملات التشويهية المدعومة بصفحات التواصل الاجتماعي المأجورة"، معربا عن مساندته للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مواجهة "الحملة القذرة التي تشنها بعض الأطراف المعادية للعمل الحقوقي والنسوي".

واعتبر البيان أن هذه الحملة التي تأتي في ظل استمرار الهجمة الشرسة التي تستهدف مختلف مكوّنات المجتمع المدني الديمقراطية، وبالتوازي مع حملات التشويه والتخوين للاتحاد، تعدّ ضربا للحريات وانتهاكا للدستور واستهدافا واضحا لمكتسبات النساء وحقوقهن.


وعبّرت المنظمة الشغيلة عن مساندتها للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولرئيستها التي تشنّ ضدّها أبشع أنواع التشويه، بغاية السعي إلى عزل القوى المدنية والديمقراطية التاريخية وثنيها عن الدفاع عن تونس الحرية والعدالة والمساواة.

وأكد البيان استعداد كافّة النقابيات والنقابيين للتصدّي إلى هذه الحملات ومواصلة التنسيق المتضامن مع القوى الديمقراطية وجمعيّات المجتمع المدني من أجل حماية الدستور وتكريس قيم الجمهورية ومبادئ الدولة المدنية والاجتماعية.

  
  
     
  

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