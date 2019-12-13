لاعبو الترجي التونسي بتعرفون على ارضية ملعب المباراة مع الهلال السعودي

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - يلاقي الترجي الرياضي التونسي يوم غد السبت نادي الهلال السعودي في اطار ربع نهائي كاس العالم للاندية لكرة القدم .
وتنطلق المباراة على الساعة الثالثة بتوقيت تونس بملعب جاسم بن حمد ( ملعب نادى السد ) .
واجرى الترجي مساء اليوم حصة تدريبية اخيرة بملعب الغرافة ثم زار ملعب جاسم بن حمد بمدينة السد لإكتشاف الميدان الذي سيستضيف المباراة .
وتفقد اللاعبون والاطار الفني ارضية الملعب وعلى مساحته .
اقرأ أيضا: الترجي التونسي والهلال السعودي.. قمة عربية بمونديال الأندية
ويعتبر ملعب جاسم بن حمد ( ملعب نادى السد ) ملعبا متعدد الإستخدامات بني في عام 1974 واعيدت تهيئته كليا في عام 2004 لاستضافه كاس الخليج.
ويتسع لـقرابة 16 الف متفرج ويقع بالقرب من وسط مدينه الدوحة وهو الملعب الرسمى لنادى السد القطرى .
ويتميز بوجود اربعه ابراج مربعه في جوانبه وهو مجهز تجهيزا عاليا للتصوير التليفزيونى .
وسبق للملعب ان استضاف بالخصوص مقابلات دورة كأس الخليج ودورة الألعاب الآسيوية.
وتنطلق المباراة على الساعة الثالثة بتوقيت تونس بملعب جاسم بن حمد ( ملعب نادى السد ) .
واجرى الترجي مساء اليوم حصة تدريبية اخيرة بملعب الغرافة ثم زار ملعب جاسم بن حمد بمدينة السد لإكتشاف الميدان الذي سيستضيف المباراة .
وتفقد اللاعبون والاطار الفني ارضية الملعب وعلى مساحته .
اقرأ أيضا: الترجي التونسي والهلال السعودي.. قمة عربية بمونديال الأندية
ويعتبر ملعب جاسم بن حمد ( ملعب نادى السد ) ملعبا متعدد الإستخدامات بني في عام 1974 واعيدت تهيئته كليا في عام 2004 لاستضافه كاس الخليج.
ويتسع لـقرابة 16 الف متفرج ويقع بالقرب من وسط مدينه الدوحة وهو الملعب الرسمى لنادى السد القطرى .
ويتميز بوجود اربعه ابراج مربعه في جوانبه وهو مجهز تجهيزا عاليا للتصوير التليفزيونى .
وسبق للملعب ان استضاف بالخصوص مقابلات دورة كأس الخليج ودورة الألعاب الآسيوية.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:20
|07:23
|05:50
|
17°
|18°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
12.3 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|18°-18
|20°-14
|20°-12
|22°-12
|21°-15
Follow @babnet_Tunisie
(118 895) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 95 003) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 209) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 823) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 67 515) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 59 683) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 673) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 620) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 043) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 270) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 185) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 46 002) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 101) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 410) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 558) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 538) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 032) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 749) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 38 924) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 899) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
Par:essoltan (France )
Sur: الجورشي: ما يحصل داخل حركة النهضة اشبه بسوق.. و ائتلاف الكرامة باش تدخل فيه غولة