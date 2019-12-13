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لاعبو الترجي التونسي بتعرفون على ارضية ملعب المباراة مع الهلال السعودي

Vendredi 13 Decembre 2019

Vendredi 13 Decembre 2019
وات - يلاقي الترجي الرياضي التونسي يوم غد السبت نادي الهلال السعودي في اطار ربع نهائي كاس العالم للاندية لكرة القدم .
وتنطلق المباراة على الساعة الثالثة بتوقيت تونس بملعب جاسم بن حمد ( ملعب نادى السد ) .

واجرى الترجي مساء اليوم حصة تدريبية اخيرة بملعب الغرافة ثم زار ملعب جاسم بن حمد بمدينة السد لإكتشاف الميدان الذي سيستضيف المباراة .

وتفقد اللاعبون والاطار الفني ارضية الملعب وعلى مساحته .

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ويعتبر ملعب جاسم بن حمد ( ملعب نادى السد ) ملعبا متعدد الإستخدامات بني في عام 1974 واعيدت تهيئته كليا في عام 2004 لاستضافه كاس الخليج.
ويتسع لـقرابة 16 الف متفرج ويقع بالقرب من وسط مدينه الدوحة وهو الملعب الرسمى لنادى السد القطرى .
ويتميز بوجود اربعه ابراج مربعه في جوانبه وهو مجهز تجهيزا عاليا للتصوير التليفزيونى .
وسبق للملعب ان استضاف بالخصوص مقابلات دورة كأس الخليج ودورة الألعاب الآسيوية.

  
  
     
  

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