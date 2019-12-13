البرلمان يكشف عن تركيبة اللجان التشريعية القارة والخاصة حسب حجم الكتل البرلمانية

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

توزيع المسؤوليات صلب اللجان التشريعية القارة:



* لجنة التشريع العام :

* لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية:

* لجنة المالية والتخطيط:

* لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة:

* لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة:

* لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية:

* لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي:

* لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية:

* لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح:



* لجنة الأمن والدفاع:

* لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام:

* لجنة التنمية الجهوية:

* لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية:

* لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة:

* لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين:

* لجنة شؤون التونسيين بالخارج:

* اللجنة الانتخابية:

- أأنهت كل الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب، تقديم طلباتها من أجل تكوين اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة صلب البرلمان، وسيتم الإعلان في الجلسة العامة ليوم الخميس المقبل عن تركيبة اللجان، ثم المرور إلى تنصيب مكاتبها، والإعلان عن أسماء النواب الذين سيتقلدون مسؤوليات داخلها .- رئيس اللجنة : الكتلة الديمقراطية- نائب الرئيس : كتلة الحزب الدستوري الحر- المقرر : كتلة النهضة- مقرر مساعد أول : كتلة النهضة- مقرر مساعد ثان : كتلة ائتلاف الكرامة- رئيس اللجنة : كتلة حزب قلب تونس- نائب الرئيس : كتلة ائتلاف الكرامة- المقرر : تسند للمعارضة- مقرر مساعد أول : كتلة الاصلاح الوطني- مقرر مساعد ثان : كتلة حركة النهضة- رئيس اللجنة : تسند للمعارضة- نائب الرئيس : كتلة الاصلاح الوطني- المقرر : كتلة حركة النهضة- مقرر مساعد أول : كتلة حزب قلب تونس- مقرر مساعد ثان : الكتلة الديمقراطية- رئيس اللجنة : كتلة حركة النهضة- نائب الرئيس : كتلة حزب قلب تونس- المقرر : الكتلة الديمقراطية- مقرر مساعد أول : الكتلة الديمقراطية- مقرر مساعد ثان : كتلة الحزب الدستوري الحر- رئيس اللجنة : كتلة الحزب الدستوري الحر- نائب الرئيس : الكتلة الديمقراطية- المقرر : كتلة الاصلاح الوطني- مقرر مساعد أول : كتلة ائتلاف الكرامة- مقرر مساعد ثان : كتلة حركة النهضة- رئيس اللجنة : الكتلة الديمقراطية- نائب الرئيس : كتلة حركة النهضة- المقرر : كتلة الحزب الدستوري الحر- مقرر مساعد أول : كتلة حزب قلب تونس- مقرر مساعد ثان : الكتلة الديمقراطية- رئيس اللجنة : كتلة حركة النهضة- نائب الرئيس : الكتلة الديمقراطية- المقرر : الكتلة الديمقراطية- مقرر مساعد أول : كتلة حزب قلب تونس- مقرر مساعد ثان : كتلة حزب قلب تونس- رئيس اللجنة : كتلة الاصلاح الوطني- نائب الرئيس : كتلة حزب قلب تونس- المقرر : كتلة ائتلاف الكرامة- مقرر مساعد أول : كتلة الحزب الدستوري الحر- مقرر مساعد ثان : كتلة حركة النهضة- رئيس اللجنة : كتلة ائتلاف الكرامة- نائب الرئيس : كتلة حركة النهضة- المقرر : كتلة حزب قلب تونس- مقرر مساعد أول : الكتلة الديمقراطية- مقرر مساعد ثان : كتلة الاصلاح الوطنيتوزيع المسؤوليات صلب اللجان الخاصة:- رئيس اللجنة : كتلة حركة النهضة- نائب الرئيس : كتلة حزب قلب تونس- المقرر : الكتلة الديمقراطية- مقرر مساعد أول : كتلة ائتلاف الكرامة- مقرر مساعد ثان : كتلة الحزب الدستوري الحر- رئيس اللجنة : الكتلة الديمقراطية- نائب الرئيس : كتلة ائتلاف الكرامة- المقرر : كتلة حزب قلب تونس- مقرر مساعد أول : كتلة حركة النهضة- مقرر مساعد ثان : كتلة الإصلاح الوطني- رئيس اللجنة : كتلة حزب قلب تونس- نائب الرئيس : كتلة الحزب الدستوري الحر- المقرر : كتلة حركة النهضة- مقرر مساعد أول : كتلة الاصلاح الوطني- مقرر مساعد ثان : الكتلة الديمقراطية- رئيس اللجنة : كتلة ائتلاف الكرامة- نائب الرئيس : كتلة حركة النهضة- المقرر : الكتلة الديمقراطية- مقرر مساعد أول : الكتلة الديمقراطية- مقرر مساعد ثان : كتلة حركة النهضة- رئيس اللجنة : الكتلة الديمقراطية- نائب الرئيس : الكتلة الديمقراطية- المقرر :كتلة الحزب الدستوري الحر- مقرر مساعد أول : كتلة حركة النهضة- مقرر مساعد ثان : الكتلة الديمقراطية- رئيس اللجنة : كتلة الاصلاح الوطني- نائب الرئيس : الكتلة الديمقراطية- المقرر : كتلة ائتلاف الكرامة- مقرر مساعد أول : الحزب الدستوري- مقرر مساعد ثان : كتلة حركة النهضة- رئيس اللجنة : كتلة الحزب الدستوري الحر- نائب الرئيس : كتلة حركة النهضة- المقرر : كتلة الاصلاح الوطني- مقرر مساعد أول : الكتلة الديمقراطية- مقرر مساعد ثان : كتلة حزب قلب تونس- رئيس اللجنة : كتلة حركة النهضة- نائب الرئيس : كتلة الاصلاح الوطني- المقرر : كتلة حركة النهضة- مقرر مساعد أول : كتلة حزب قلب تونس- مقرر مساعد ثان : كتلة ائتلاف الكرامة