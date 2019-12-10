الدورة الثانية لأيام قرطاج لفنون العرائس: عروض عرائسية متنوعة من 15 بلدا اجنبيا

Mardi 10 Decembre 2019
وات - كشفت الهيئة المديرة للدورة الثانية لأيام قرطاج لفنون العرائس التي تحمل إسم المسرحي الراحل "سمير بسباس" في ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء ببهو مدينة الثقافة، عن برنامج هذه التظاهرة التي تلتئم من 17 إلى 24 ديسمبر 2019.
وفي كلمتها تحدثت مديرة الدورة الثانية لأيام قرطاج لفنون العرائس منية المسعدي عن مشاركة عدد من الفرق العالمية العرائسية في هذه التظاهرة وستكون كندا ضيف شرف هذه الدورة.
وأشارت إلى أن القائمين على هذه التظاهرة سيقومون بتصميم عروسة عملاقة تجسد "أروى القيروانية" التي ترمز للنضال والمقاومة ويتجاوز طولها 12 مترا.
وقالت المديرة العامة للمركز الوطني لفن العرائس هاجر الزحزاح إن هذه الدورة ستكون استثنائية ، حيث تم تنظيم برمجة "طموحة" تستقطب فرقا عرائسية متنوعة من 15 بلدا أجنبيا.
وسيكون جمهور فن العرائس على موعد مع 32 عرضا عرائسيا عالميا من عدد من البلدان العربية والأوروبية من بينها إيران والجزائر وإيطاليا والمجر، وفق ما صرحت به مديرة برمجة أيام قرطاج لفنون العرائس شاكرة رماح.
وتشارك تونس في هذه الدورة بثلاث مسرحيات وهي "البجعات" للمركز الوطني لفن العرائس و"عازف الليل" لعياد معاقل و"التنينة الصغيرة" لوليد عبد السلام.
وتقدم الهيئة المديرة في هذه الدورة 40 عرضا على امتداد 8 أيام منها عروض عرائسية وعروض أخرى سينمائية تهتم بمسرح فنون العرائس تكريما لفقيد الساحة الفنية سمير بسباس.
وقالت شاكرة رماح إن هذه الدورة بالخصوص تطمح إلى استقطاب جمهور متنوع لأن فن العرائس ليس موجها فقط للأطفال الصغار بل هو فن موجه لجميع الفئات العمرية، وفق قولها.
وتقام هذه التظاهرة على امتداد فعالياتها في مختلف قاعات مدينة الثقافة على غرار قاعة "الطاهر الشريعة" ومسرح الشبان المحترفين ومسرح الجهات ابتداء من الساعة الحادية عشرة.
وسيكون لرواد هذه التظاهرة على موعد مع مجموعة من العروض التنشيطية في الهواء الطلق أمام مدخل مدينة الثقافة.
وأعد المنظمون أيضا، سبع ورشات موجهة للطلبة والمحترفين في هذا المجال منها ورشة "صنع عرائس محمولة" .
وسيتم تسليط الضوء على "فن العرائس التشكيلي والتعبيري" في ملتقى علمي، وذلك يوم 20 ديسمبر على الساعة الحادية عشرة بإدارة المسرحي حسن المؤذن.
وتكرّم الدورة الثانية للمهرجان عددا من المبدعين في مسرح فن العرائس على غرار المسرحي محمد نوير وفقيد الساحة الفنية العرائسية سمير بسباس والفنان عياد معاقل.
وفي كلمتها تحدثت مديرة الدورة الثانية لأيام قرطاج لفنون العرائس منية المسعدي عن مشاركة عدد من الفرق العالمية العرائسية في هذه التظاهرة وستكون كندا ضيف شرف هذه الدورة.
وأشارت إلى أن القائمين على هذه التظاهرة سيقومون بتصميم عروسة عملاقة تجسد "أروى القيروانية" التي ترمز للنضال والمقاومة ويتجاوز طولها 12 مترا.
وقالت المديرة العامة للمركز الوطني لفن العرائس هاجر الزحزاح إن هذه الدورة ستكون استثنائية ، حيث تم تنظيم برمجة "طموحة" تستقطب فرقا عرائسية متنوعة من 15 بلدا أجنبيا.
وسيكون جمهور فن العرائس على موعد مع 32 عرضا عرائسيا عالميا من عدد من البلدان العربية والأوروبية من بينها إيران والجزائر وإيطاليا والمجر، وفق ما صرحت به مديرة برمجة أيام قرطاج لفنون العرائس شاكرة رماح.
وتشارك تونس في هذه الدورة بثلاث مسرحيات وهي "البجعات" للمركز الوطني لفن العرائس و"عازف الليل" لعياد معاقل و"التنينة الصغيرة" لوليد عبد السلام.
وتقدم الهيئة المديرة في هذه الدورة 40 عرضا على امتداد 8 أيام منها عروض عرائسية وعروض أخرى سينمائية تهتم بمسرح فنون العرائس تكريما لفقيد الساحة الفنية سمير بسباس.
وقالت شاكرة رماح إن هذه الدورة بالخصوص تطمح إلى استقطاب جمهور متنوع لأن فن العرائس ليس موجها فقط للأطفال الصغار بل هو فن موجه لجميع الفئات العمرية، وفق قولها.
وتقام هذه التظاهرة على امتداد فعالياتها في مختلف قاعات مدينة الثقافة على غرار قاعة "الطاهر الشريعة" ومسرح الشبان المحترفين ومسرح الجهات ابتداء من الساعة الحادية عشرة.
وسيكون لرواد هذه التظاهرة على موعد مع مجموعة من العروض التنشيطية في الهواء الطلق أمام مدخل مدينة الثقافة.
وأعد المنظمون أيضا، سبع ورشات موجهة للطلبة والمحترفين في هذا المجال منها ورشة "صنع عرائس محمولة" .
وسيتم تسليط الضوء على "فن العرائس التشكيلي والتعبيري" في ملتقى علمي، وذلك يوم 20 ديسمبر على الساعة الحادية عشرة بإدارة المسرحي حسن المؤذن.
وتكرّم الدورة الثانية للمهرجان عددا من المبدعين في مسرح فن العرائس على غرار المسرحي محمد نوير وفقيد الساحة الفنية العرائسية سمير بسباس والفنان عياد معاقل.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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