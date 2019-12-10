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السد القطري وهينجين سبورت يفتتحان مونديال الأندية الأربعاء

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - تحتضن العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، ثاني بطولة لها وهي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد أيام من انتهاء منافسات بطولة كأس الخليج (خليجي 24) التي توّجت البحرين بلقبها.

ويشارك في النسخة الحالية 3 فرق عربية للمرة الأولى في تاريخ مونديال الأندية، وهي الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، والترجي التونسي، الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى السد، الفائز بلقب الدوري في البلد المضيف للبطولة.


وتنطلق غدًا البطولة العالمية للأندية في نسختها السادسة عشر بلقاء الافتتاح بين فريقي السد القطري (بطل الدوري المحلي) وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة.

ويلتقي الفائز من لقاء السد وهينجين مع مونتيري المكسيكي السبت القادم في الدور الثاني.

يشارك السد في هذه البطولة كممثل عن الدولة المستضيفة قطر، باعتباره حامل للقب الدوري القطري، والذي حصده العام الماضي بعد منافسة قوية مع الدحيل.

ويعيش السد فترة صعبة في الوقت الحالي تحت قيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق سواء في الدوري المحلي أو كأس نجوم قطر، لذا يحاول لاعبو الفريق القطري تصحيح المسار والأوضاع عبر تلك البطولة العالمية.
ومن المتوقع أن يبدأ تشافي بطريقته المعتادة؛ حيث سيعتمد على سعد الشيب في حراسة المرمى وثلاثي دفاعي بقيادة خوخي بوعلام ومنتصف ملعب يتزعمه جابي وفي الأمام الجزائري بغداد بونجاح وأكرم عفيف.

على الجانب الآخر، سيشارك هينجين سبورت بصفته بطل أوقيانوسيا، وهذه هي المشاركة الأولى له في التاريخ ببطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى فريق هينجين سبورت لكتابة اسمه بأحرف من ذهب من خلال تحقيق أول انتصار له في البطولة العالمية.

  
  
     
  

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