''البوصلة'' ترصد خرقا إبان التصويت على مشروع قانون المالية 2020 امس الاثنين

Mardi 10 Decembre 2019
وات - رصدت منظمة "البوصلة"، خلال عملية تصويت مجلس نواب الشعب، أمس الاثنين، على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2020، خرقا للطابع الشخصي للتصويت من طرف 4 نواب.
وأشارت "البوصلة"، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، الى ان الامر يتعلق بثلاثة نواب عن كتلة الحزب الدستوري الحر وهم لمياء جعيدان وعياض علاق وزينب السفاري والنائبة ليلى حداد عن الكتلة الديمقراطية.
وذكرت البوصلة، بأن هذا الفعل مخالف لمقتضيات الفصل 61 من الدستور والفصل 42 من النظام الداخلي للمجلس، اللذين ينصان على أنّ التصويت "شخصي ولا يمكن تفويضه" مبينة أنّ بعض النواب قد أفادوا بعدم علمهم بهذا الشرط.
وندّدت "البوصلة"، تبعاً لذلك، بهذه الخروقات خاصةً مع تكرارها من طرف النواب المذكورين أعلاه، خلال الجلسة، داعية النواب إلى احترام الفصول القانونية المنظمة للتصويت.
يذكر ان "البوصلة" هي منظمة غير حكومية تونسية تأسست سنة 2012، ونشاطها سياسي وحقوقي ورقابي في الوسط السياسي التونسي.
وتعمل المنظمة على عدد من المشاريع هي "مرصد مجلس"، الذي انطلق سنة 2012 لمراقبة المجالس التشريعية التونسية، أولها المجلس التأسيسي، ثم مجلس نواب الشعب.
ويهم المشروع الثاني، "مرصد بلدية"، وبدأ نشاطه في 2014 ويتولى مراقبة المجالس البلدية التونسية (264 مجلس)، عبر مواطنين متطوعين، ثم "مرصد ميزانية"، لمراقبة ومتابعة ميزانية الدولة التونسية وتصرف الوزارات والهياكل المعنية، تكريسا لمبدأ الشفافية مع المواطن ( يعمل منذ 2014).
وأشارت "البوصلة"، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، الى ان الامر يتعلق بثلاثة نواب عن كتلة الحزب الدستوري الحر وهم لمياء جعيدان وعياض علاق وزينب السفاري والنائبة ليلى حداد عن الكتلة الديمقراطية.
وذكرت البوصلة، بأن هذا الفعل مخالف لمقتضيات الفصل 61 من الدستور والفصل 42 من النظام الداخلي للمجلس، اللذين ينصان على أنّ التصويت "شخصي ولا يمكن تفويضه" مبينة أنّ بعض النواب قد أفادوا بعدم علمهم بهذا الشرط.
وندّدت "البوصلة"، تبعاً لذلك، بهذه الخروقات خاصةً مع تكرارها من طرف النواب المذكورين أعلاه، خلال الجلسة، داعية النواب إلى احترام الفصول القانونية المنظمة للتصويت.
يذكر ان "البوصلة" هي منظمة غير حكومية تونسية تأسست سنة 2012، ونشاطها سياسي وحقوقي ورقابي في الوسط السياسي التونسي.
وتعمل المنظمة على عدد من المشاريع هي "مرصد مجلس"، الذي انطلق سنة 2012 لمراقبة المجالس التشريعية التونسية، أولها المجلس التأسيسي، ثم مجلس نواب الشعب.
ويهم المشروع الثاني، "مرصد بلدية"، وبدأ نشاطه في 2014 ويتولى مراقبة المجالس البلدية التونسية (264 مجلس)، عبر مواطنين متطوعين، ثم "مرصد ميزانية"، لمراقبة ومتابعة ميزانية الدولة التونسية وتصرف الوزارات والهياكل المعنية، تكريسا لمبدأ الشفافية مع المواطن ( يعمل منذ 2014).
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Par:farid (Tunisia )
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