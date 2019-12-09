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الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو المدرسين إلى مقاطعة تنزيل أعداد المراقبة المستمرة للثلاثي الأول على المنصة الالكترونية

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
وات - دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الاثنين، المدرسين إلى مقاطعة تنزيل أعداد المراقبة المستمرة الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية على المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة التربية، والاكتفاء بإدراجها ضمن قائمات تنزيل الأعداد المعتمدة.

واعتربت الجامعة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها، ان اعتماد وزارة التربية على الية "المنصة الرقمية" "هو امتداد لسياستها الانفرادية في تسيير الشأن التربوي"، لافتة الى أن المنصة الإلكترونية "تفتقد إلى أدنى المواصفات التقنية بسبب إخلالات ونقائص متنوعة".


وكانت وزارة التربية دعت أساتذة التعليم الاعدادي والثانوي إلى تنزيل أعداد التلاميذ ونتائجهم وكافة البيانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة على المنصة الالكترونية، التي اطلقتها على الموقع: http://enucol.education.tn ويأتي إحداث هذه المنصة في اطار استراتيجية وزارة التربية لتطوير الخدمات التربوية الخاصة بشؤون التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد بهدف "إضفاء النجاعة والجدوى على تنزيل البيانات واختصار الإجراءات الإدارية في عملية تحليلها ومعالجتها".

  
  
     
  

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