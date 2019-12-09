منوبة: عدد من المواطنين و من ناشطي جمعيّة المحرومين من الشغل ينفذون وقفة احتجاجية امام مقر الولاية

Lundi 09 Decembre 2019



وات

- نفذ، اليوم الاثنين، عدد من المواطنين والناشطين بالمكتب المحلّي لجمعيّة المحرومين من الشغل بدوار هيشر من ولاية منوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية احتجاجا على عدم تطبيق محضر اتفاق مع السلطات الجهوية حول عدد من المطالب الاجتماعية المتعلقة بإسناد رخص النقل والتبغ والمساعدات الاجتماعية، حسب تصريح كاتب عام المكتب المحلي للجمعية بدوار هيشر، منتصر براهمي، لصحفية (وات) بمنوبة.وأوضح أن الجمعية أمضت اتفاقا مع ولاية منوبة في أفريل 2019 تضمّن عددا من التعهدات في العديد من الملفات الاجتماعية العالقة على غرار رخص التبغ، والنقل، والإعانات الاجتماعية، وبطاقات العلاج، وموارد الرزق، لكن لم يتم الايفاء بتلك التعهدات، حسب تعبيره.وأضاف أن الحالات التي تمت برمجتها في عديد الخدمات الاجتماعية لم يتم حل مشاكلها ولم تحصل على مبتغاها، الأمر الذي دفع الجمعية الى طلب لقاء المسؤولين بالولاية لأكثر من مناسبة، والتفاوض من أجل إيجاد الحلول العملية للمواطنين وأغلبهم حالات اجتماعية هشة تعاني الفقر والخصاصة وتنتمي الى منطقة دوار هيشر التي تضم أكثر من 100 ألف ساكن وتعاني من اشكاليات عدة تتطلب التعهد والتدخل والاحاطة المتواصلة.هذا وصرحت والية منوبة، رجاء الطرابلسي، من جهتها، انها التقت ممثلي الجمعية منذ تعيينها على رأس الولاية في اكثر من مناسبة، واستمعت الى مشاغلهم ومطالبهم في عدد من المجالات والقطاعات، وطالبتهم بالقيام بمجهود خاص في مساعدة منظوريهم في ايفاء مصالح الولاية بالمطالب والملفات التامة قصد ادراجها في جدول جلساتها ولجانها وخاصة في ما يتعلق بالمقاسم الفلاحية ودعم موارد الرزق.وأضافت أنه تمت الاستجابة لعدد من المطالب المستوفية الشروط في ملف تدعيم موارد الرزق، على أن يتضاعف العدد بعد استكمال الوثائق اللازمة كما تجري دراسة ملف الاعانات الاجتماعية واجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في الغرض بالتنسيق مع المعتمديات والمصالح الاجتماعية ذات العلاقة.وبيّنت أن ملف رخص النقل والتبغ يدرس حسب الاحقية على مستوى جهوي وليس حسب معتمدية دون غيرها، وذلك وفق الشروط القانونية ومقاييس الاسناد المعمول بها في الغرض، وسينظر في جميع الملفات في الاطار وفق الاطر القانونية، مشددة في الغرض على ان الولاية على اتم الاستعداد للتنسيق مع مختلف مكونات المجتمع المدني وذلك باعداد ملفات متكاملة لاسناد التراخيص المختلفة وذلك في اطار تطبيق القانون والشفافية والعدالة .هذا والتقى كاتب عام الجمعية بمعتمد اول ولاية منوبة، جمال الجويني، في لقاء تم استعرض فيه مختلف نقاط الاحتجاج وتم خلاله التأكيد على ضرورة تقديم ملفات ادارية مستوفية الشروط في جملة الخدمات المطلوبة.