وكالة (وات) تنظم ندوة حوارية حول السياحة الرياضية في تونس : ''الفرص و التحديات'' يوم 19 ديسمبر الجاري

Lundi 09 Decembre 2019



وات

- تنظم وكالة تونس افريقيا للانباء (وات ) يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 (س10) بنزل المشتل ندوة حوارية حول " السياحة الرياضية بتونس : الفرص والتحد يات" في اطار يوم الاعلام الرياضي الذي تنظمه الوكالة سنويا .وسيتم خلال اشغال الندوة الحوارية التطرق الى مختلف جوانب موضوع السياحة الرياضية من خلال مداخلات لعدد من الاطراف المعنية من الفاعلين في قطاعات السياحة والرياضة والنقل .وسيتم التطرق الى افاق التنسيق بين كل المتدخلين لبحث الفرص الممكنة التي توفرها الرياضة من خلال التظاهرات واجتماعات ومؤتمرات المنظمات الرياضية القارية والدولية للنهوض بالسياحة وكذلك افاق تطوير السياحة الرياضة كمنتوج بديل مع استعراض التحديات المطروحة.وسيهتم المتدخلون في اشغال الندوة بمناقشة مقاربة جديدة للسياحة الرياضية في تونس كمنتوج بديل بهدف مزيد استقطاب السياح من الخارج والداخل لزيارة مختلف مناطق البلاد وتنظيم التظاهرات الرياضية القارية والدولية بتونس وببحث الفرص التي توفرها اقطاب جغرافيا السياحة الرياضية في تونس من الشمال الى الجنوب من فرص لتنظيم التظاهرات الرياضية في مختلف الاختصاصات كما سيتم التعرف على استعدادات وخطط الهياكل المعنية بالشان السياحي لاستضافة المشاركين في التظاهرات الرياضية .وستتم دعوة خبراء ومسؤولين عن الهياكل السياحية الوطنية والجامعات الرياضية الناشطة في مجال السياحة الرياضية للحديث في الموضوع اضافة الى عرض تجارب الخواص والجامعات الرياضية في تنظيم كبرى التظاهرات التي تستقطب مشاركين اجانب في الالعاب الجماعية والفردية وفي سباقات الرالي والماراطون والمهاري والفروسية والغولف والتنس والغطس والشراع والرياضات المكيانيكية وغيرها .