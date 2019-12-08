الرابطة الثانية - قوافل قفصة تنفرد بصدارة المجموعة الثانية

Dimanche 08 Decembre 2019



وات

- انفردت قوافل قفصة بصدارة المجموعة الثانية اثر فوزها اليوم الاحد على ضيفها امل حمام سوسة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بملعب قفصة في اطار الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.وكان امل سوسة بادر بافتتاح النتيجة في الدقيقة 41 بواسطة محمد السوسي غير ان القوافل تمكنت من تحقيق التعادل في وقت اول ثم مضاعفة النتيجة في وقت ثان عن طريق وجدي المدب في الدقيقتين 48 و57.ونجحت القوافل في الابتعاد في الفارق عن شريكها مستقبل الرجيش بفارق 3 نقاط مستغلة هزيمة الاخير اليوم امام مضيفه جندوبة الرياضية بهدف لصفر سجله اللاعب مروان حمدون في الدقيقة 6.وكان مستقبل الرجيش عاد اليوم من جندوبة بهزيمته الثالثة هذا الموسم ليتوقف عداده عند 17 نقطة فيما ارتقى فريق الشمال الغربي الى المركز الرابع برصيد 14 نقطة وذلك بالتساوي مع منزل بوزلفة وجمعية جربة التي تعادلت من جهتها مع الملعب القابسي سلبا في مباراة صعبة شهدت احداث عنف ادت الى توقف اللعب لاكثر من 10 دقائق. ويحتل فريق "الستيدة" المركز الثالث ب15 نقطة.وفي وادي الليل، حقق مستقبل المكان فوزا ثمينا على امل جربة بهدف لصفر سجله اشرف الناصري في الدقيقة 41 من ضربة جزاء وتقاسما الفريقان المركز السابع ب11 نقطة فيما حسم التعادل مباراة مستقبل القصرين ومستقبل المرسى 1-1 اللذين ياتيان على التوالي في المركزين 10 و11 ب8 و7 نقاط.وكان فريق الضاحية الشمالية افتتح التسجيل في الدقيقة 54 عن طريق بلال الحذيري فيما ادرك هاني كريم التعادل لفائدة مستقبل القصرين في الدقيقة 61.وكانت مقابلات المجموعة الثانية افتتحت امس السبت بلقاء الملعب الصفاقسي ونادي منزل بوزلفة والتي انتهت بالتعادل السلبي.وكسب الفريق المحلي نقطة واحدة محتلا المركز الاخير برصيد 6 نقاط بينما يحتل نادي منزل بوزلفة المركز الرابع ب 14 نقطة.كما دارت امس مقابلات المجموعة الاولى حيث عاد سكك الحديد الصفاقسي بفوز ثمين من اريانة على حساب جمعية اريانة في مباراة عرفت تقلبات عديدة وانتهت بفوز ال"رالوي" 3-2 وتصدر بذلك ترتيب مجموعته لاول مرة منذ انطلاق سباق البطولة برصيد18 نقطة .وفي قابس حقق فريق مستقبل قابس فوزا ثمينا في دربي الجنوب الشرقي مع الترجي الجرجيسي بفضل هدف اسامة بوكاري من ضربة جزاء د82 محتلا المركز الثاني برصيد 17 نقطة بينما تجمد رصيد ضيفه ترجي جرجيس عند 10 نقاط في المرتبة التاسعة .وتدارك الاولمبي الباجي هزيمتة في الجولة الماضية في جرجيس وتفوق على ميدانه عل حساب النجم الرادسي بهدف وحيد بكر به حسان المولهي من ضربة جزاء منذ د8 .ويحتل الاولمبي الباجي المركز الثالث ب16 نقطة فيما يتحتل النجم الرادسي المركز السادس ب13 نقطة وتراجع اولبيك سيدي بوزيد الى المركز الرابع ب15 نقطة بعد هزيمته امام اولمبيك مدنين بنتيجة 2-صفر.وسجل للفريق المحلي كل من غازي شلوف من ضربة جزاء د8 من ضربة جزاء ومازن كلاش د66 وقلص اولمبيك مدنين الفارق عن ضيفه الى نقطة واحدة محتلا المركز الخامس ب14 نقطة وخرج مستقبل السبيخة بفوز ثمين على ميدانه على حساب ملعب منزل بورقيبة بهدف لصفر سجله علاء الدين السالمي ويحتل فريق السبيخة المركز السادس مع النجم الرادسي فيما يحتل ملعب منزل بورقيبة المركز قبل الاخير 11 بثماني نقاط.وفي بن عروس اكتفى سبورتنغ بن عروس بنقطة من تعادله 0-0 مع هلال مساكن . ويملك الفريق المحلي سبورتنغ بن عروس في رصيده 11 نقطة في المركز الثامن فيما يحتل الضيف المرتبة التاسعة مع ترجي جرجيس ب10 نقاط.