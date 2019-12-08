افتتاح الدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية وتكريم نخبة من المسرحيين

Dimanche 08 Decembre 2019



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تكريم قامات مسرحية تونسية وعربية وإفريقية

14 عملا في المسابقة ويتنافس 14 عملا مسرحيا على جوائز المسابقة الرسمية للدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية

أيام قرطاج المسرحية تحتفي بمسرح السجون ومسرح الجهات

- توجّهت أنظار المسرح العربي والإفريقي إلى تونس، حيث افتتحت الدورة الحادية والعشرون لأيام قرطاج المسرحية، مساء اليم السبت بمدينة الثقافة، بحضور وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد أعمر، ونخبة من الوجوه المسرحية في تونس والعالم العربي وإفريقيا.استُهلّ حفل الافتتاح الرسمي بمسرح الأوبرا على أنغام النشيد الوطني أمنته الفرقة الموسيقية العسكرية، ثمّ أطل الفنان زهير قوجة مع مجموعته الموسيقية حيث قدّموا وصلة موسيقية على إيقاعات إفريقية مرفقة بلوحات راقصة.وألقى مدير أيام قرطاج المسرحية حاتم دربال كلمة أكد من خلالها على أن هذه الدورة تستنطق الذاكرة المسرحية وتستحضر المسارح الرومانية والبيزنطية في تونس وفي عدد من الدول العربية كالجزائر سوريا والأردن وليبيا.وأشار حاتم دربال إلى قدم الفعل المسرحي في الوطن العربي وإفريقيا، قائلا إن الشعوب عرفت الفعل المسرحي فنا وممارسة، مضيفا أن "المهرجان قدره أن يحفر بعمق أكثر في هويته العربية والإفريقية التي تأسس عليها سنة 1983".وشدّد بالقول على أن المسرح ينبغي أن يتماهى بالضرورة مع الآخر النابض بالحياة والمدنية والحرية والتقدم "يقودها جوعنا للحوار لأننا نحن العرب والأفارقة أكثر الناس حاجة وجوعا للحوار، والمسرح واحد من أهم وسائل هذا الحوار".وكرّمت الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية مجموعة من الأعلام المسرحية التي فقدتها الساحة الفنية، هم سمير بسباس وسنية بوقديدة ومحمد الهادي المرنيصي والطاهر شباح ومحمد قمش.وتولّى المدير العام للألكسو محمد ولد أعمر بدوره تكريم الفنانة المسرحية الراحلة رجاء بن عمار.وشمل حفل التكريم أيضا مجموعة من المسرحيين من تونس والعالم العربي وإفريقيا.فمن الوجوه المسرحية العربية، كرّمت أيام قرطاج المسرحية الفنانة الأردنية من أصول فلسطينية نادرة عمران والفنان المسرحي الإماراتي أحمد الجسمي وعبد الله سعداوي من البحرين ومحمد شرشال من الجزائر، بالإضافة إلى الممثلة المسرحية "أوديل سنكارا" من بوركينا فاسو والمخرج المسرحي "كوفي كواييل" من الكوت ديفوار.أما المسرحيين التونسيين المكرّمين في هذه الدورة، فهم آمال الهذيلي وناجي ناجح ومحمد الطيب السهيلي، إلى جانب الممثل المسرحي القدير محمد المورالي الذي وقف له الجمهور تحية واحتراما.وتابع الجمهور إثر حفل التكريم مشهد تمثيليا من إخراج المسرحي الشاب ربيع إبراهيم وأداء الثنائي سوسن بيّة وأيمن ماجري.ثم اختتم الحفل بعرض موسيقي على إيقاعات السطمبالي للفنان زهير قوجة.وتخلّل حفل الافتتاح تقديم العروض المسرحية المبرمجة في الدورة بتونس العاصمة في عدد من الجهات، حيث تستضيف التظاهرة، على مدى 8 أيام (7 إلى 15 ديسمبر 2019)، أكثر من 100 عرض من تونس والعالم العربي وإفريقيا ومن أمريكا اللاتينية وآسيا.كما تنفتح هذه التظاهرة على تجارب مسرحية في الفرجة الحديثة من بلدان بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا.وتلا حفل الافتتاح الرسمي لأيام قرطاج المسرحية، عرض ثلاثة أعمال مسرحية هي "كاليغولا" للفاضل الجزيري بقاعة الفن الرابع و"رسائل الحرية" لحافظ خليفة بقاعة المونديال و"سوق سوداء" لعلي اليحياوي بقاعة الريو.وكان حفل افتتاح الدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية، مسبوقا بإمضاء مذكرة تفاهم، صباح اليوم السبت، بين وزارة الشؤون الثقافية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، تنصّ الاتفاقية على إحداث جائزة خاصة بأيام قرطاج المسرحية تحمل اسم المنظمة وتمنح لأفضل عرض مسرحي ناطق باللغة العربية الفصحى.وستكون تونس ممثلة في هذه المسابقة بعمليْن هما "سيكتريس" لغازي الزغباني و"تطهير" لمعز حمزة.ويتسابق العملان التونسيان مع 10 أعمال عربية وعمليْن من إفريقيا. وهذه المسرحيات المدرجة ضمن المسابقة الرسمية هي "سماء أخرى" لمحمد الحر من المغرب و"أبو كمونة/كلب الست" لطارق القبطي من فلسطين و"الطوق والأسورة" لناصر عبد المؤمن من مصر و"كيميا" لسليم عجاج من سوريا.وتسجّل الأردن مشاركتها بمسرحية "قلادة الدم" لمجد القصص وتشارك لبنان بمسرحية "الوحش" لجاك مارون وتحضر العراق بمسرحية "أمكنة إسماعيل" لإبراهيم هارون.وتشارك مملكة البحرين بمسرحية "إلى ريا" لجمال صقر.وتشارك الإمارات العربية المتحدة في هذه الدورة بمسرحية "بذور الشر" لمهند كريم، أما سلطنة عمان فتسجل حضورها بمسرحية "مدق الحناء" ليوسف البلوشي.ويقتصر الحضور الإفريقي في المسابقة على دولتيْ الكوت ديفوار والسينغال من خلال المسرحيتيْن "فتاة الحانة" لـ "ويس مارك" وسوو سليمان"، و"من أين تذهب؟" للمخرج "برونجار بروك".وتحتكم أعمال المسابقة إلى لجنة متألفة من ستة أعضاء يرأسهم الفنان رؤوف بن عمر.وتضم اللجنة في تركيبتها كلا من المغربي عبد الواحد بن ياسر والمصري جمال ياقوت والعراقي صلاح القصب و"كوفي كواهولي" من الكوت ديفوار، بالإضافة إلى الفنان المسرحي التونسي كمال علاوي مقرّرا للجنة.ورصد المنظمون 5 جوائز قيمتها الجملية 95 ألف دينار تونسي. وهذه الجوائز هي "العمل المتكامل" (25 ألف دينار) و"أفضل إخراج" (20 ألف دينار) و"أفضل كتابة مسرحية" (15 ألف دينار) و"أفضل سينوغرافيا" (15 ألف دينار) و"أفضل أداء نسائي" (10 آلاف دينار) و"أفضل أداء رجالي" (10 آلاف دينار).ورصد المنظمون كذلك جوائز موازية تتمثّل في "أفضل تقني" سيسندها الاتحاد العام التونسي للشغل، وجائزة "نجيبة الحمروني لحرية التعبير" وتمنحها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالإضافة إلى جائزة التنوع الثقافي للمنظمة العالمية للفرنكفونية.وتحتفي هذه الدورة بمسرح الجنوب بقفصة، حيث سيتم تنظيم معرض صور يوثّق لتاريخ المسرح بالجهة من خلال أبرز الأسماء والأعمال التي مرّت بها فرقة الجنوب بقفصة، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول "البعث والتأسيس والمنجز لمسرح الجنوب بقفصة".وسيُعرض ضمن هذا التكريم العمليْن "زوم" للهادي عباس و"قصر السعادة" لنزار السعيدي.وتواصل أيام قرطاج المسرحية انفتاحها على المؤسسات السجنية، فبعد عرض 5 أعمال مسرحية خلال الدورة الماضية بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون بالعاصمة، سيتم خلال هذه الدورة عرض 11 عملا مسرحيا بمشاركة 120 مودعا بالسجن.وتنتظم صلب هذه الدورة ندوة فكرية مركزية حول "تمثّلات الفضاء المسرحي على ضوء المشغل الحضاري والجمالي وضمن تقاطعاته السينوغرافية والتكنولوجية"، كما تقام ندوة ثانية حول "المسارح الرومانية وفنون الفرجة في تونس عبر التاريخ".وحافظت أيام قرطاج المسرحية على مجموعة من الفقرات أبرزها عرض أعمال للمسرح المدرسي ومسرح الهواية، بالإضافة إلى تخصيص عروض محترفة للأطفال.كما تمّت برمجة عدد من العروض بكل من جهات الكاف وقفصة وتطاوين وصفاقس والمهدية والقيروان وزغوان ومدنين والمنستير.