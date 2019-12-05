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سيدي بوزيد: ضبط حافلة نقل سياحي تعمد صاحبها استغلالها بالإيجار لإحدى الجمعيات التي تعنى بكبار السن

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
وات - تمكنت وحدة حرس المرور بولاية سيدي بوزيد اول امس الثلاثاء من ضبط حافلة نقل سياحي تعمد صاحبها استغلالها بالإيجار لإحدى الجمعيات التي تعنى بكبار السن وهو ما يعتبر خرقا لشروط السلامة المتعلقة بكبار السن، وفق ما افاد به مصدر مسؤول بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد (وات).

واوضح ذات المصدر، انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية واحاطة كافة الهياكل والقطاعات المعنية بالأمر.


يشار الى ان ذات الوحدة قامت يومي 3 و4 ديسمبر الجاري بضبط شاحنة نقل ثقيل (تحمل لوحة منجمية جزائرية) بصدد نقل 22 طنا من مادة الورق المقوى المعدة للرسكلة كانت ستعبر الحدود البرية، كما تم تسجيل 40 مخالفة مالية وتحرير 18 محضرا عدليا و8 محاضر جبائية.

  
  
     
  
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