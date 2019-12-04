انزلاق حافلة على مستوى حي الرمانة يتسبب في اصابة 3 اطارات نقابية بجروح طفيفة

Mercredi 04 Decembre 2019



وات

- أصيب 3 اطارات نقابية، في حدود الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، بجروح طفيفة في حادث انزلاق حافلة على مستوى حي الرمانة (ولاية تونس)، وفق تصريح الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بصفاقس هشام اللومي لـ(وات).ورجح المسؤول انزلاق هذه الحافلة، التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس والتي كانت متجهة من العاصمة نحو ولاية صفاقس، إلى تهاطل كميات من الأمطار بعد ظهر اليوم.وأوضح اللومي أن الحافلة كانت تقلّ مجموعة من الاطارات المنتمين للنقابة الأساسية لشركة النقل بصفاقس للمشاركة في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي (بمناسبة احياء الذكرى 67 لاغتيال فرحات حشاد).وأكد تولّي الشركة الوطنية للنقل بين المدن مسؤولية نقل اطارات الشركة الى ولاية صفاقس، مشيرا الى ان الحادث لم يخلف اضرارا مادية وفق المعاينة الفنية للحافلة.