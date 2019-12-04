انزلاق حافلة على مستوى حي الرمانة يتسبب في اصابة 3 اطارات نقابية بجروح طفيفة

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - أصيب 3 اطارات نقابية، في حدود الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، بجروح طفيفة في حادث انزلاق حافلة على مستوى حي الرمانة (ولاية تونس)، وفق تصريح الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بصفاقس هشام اللومي لـ(وات).
ورجح المسؤول انزلاق هذه الحافلة، التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس والتي كانت متجهة من العاصمة نحو ولاية صفاقس، إلى تهاطل كميات من الأمطار بعد ظهر اليوم.
وأوضح اللومي أن الحافلة كانت تقلّ مجموعة من الاطارات المنتمين للنقابة الأساسية لشركة النقل بصفاقس للمشاركة في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي (بمناسبة احياء الذكرى 67 لاغتيال فرحات حشاد).
وأكد تولّي الشركة الوطنية للنقل بين المدن مسؤولية نقل اطارات الشركة الى ولاية صفاقس، مشيرا الى ان الحادث لم يخلف اضرارا مادية وفق المعاينة الفنية للحافلة.
ورجح المسؤول انزلاق هذه الحافلة، التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس والتي كانت متجهة من العاصمة نحو ولاية صفاقس، إلى تهاطل كميات من الأمطار بعد ظهر اليوم.
وأوضح اللومي أن الحافلة كانت تقلّ مجموعة من الاطارات المنتمين للنقابة الأساسية لشركة النقل بصفاقس للمشاركة في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي (بمناسبة احياء الذكرى 67 لاغتيال فرحات حشاد).
وأكد تولّي الشركة الوطنية للنقل بين المدن مسؤولية نقل اطارات الشركة الى ولاية صفاقس، مشيرا الى ان الحادث لم يخلف اضرارا مادية وفق المعاينة الفنية للحافلة.
1 de 1 commentaires pour l'article 193807
En continu
- 20:15 ''الوحلة في الكحلة''
- 12:47 حكومة الفرصة الأخيرة..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:16
|07:16
|05:44
|
12°
|12°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
0.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|12°-12
|20°-11
|20°-12
|20°-12
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
(117 458) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 92 591) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 352) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 615) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 145) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 311) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 343) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 348) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 091) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 644) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 051) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 491) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 808) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 796) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 43 859) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 709) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 159) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 40 534) السليطي: الإذن بالاحتفاظ بسامي الف
( 40 170) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 39 968) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur:''الوحلة في الكحلة''