Mercredi 04 Decembre 2019
وات - أكدت النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، اليوم الأربعاء، تمسكها باللجوء للقضاء وتتبع من شن عليها حملة عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي من أعضاء الحزب الدستوري الحر، على خلفية رأيها الذي أبدته أثناء الجلسة العامة يوم أمس الثلاثاء.
واعتبرت الكسيكسي، في ندوة صحفية عقدتها اليوم اللاربعاء بقاعة الندوات بقصر باردو، أن الحملة العنصرية التي شنها عليها منتسبون لهذا الحزب، لا تليق بشعب تونس الذي قطع خطوات في مجال حقوق الانسان، ويفخر باصدار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وقانون لمناهضة التمييز العنصري، مضيفة أن هذه الحملة خلفت استياء كبيرا لدى أفراد عائلتها وخاصة ابنتها.
كما أعربت عن شكرها لنشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والمحامين، الذين عبروا عن مساندتهم لها في هذه الحملة المشينة في حق النساء وذوي البشرة السمراء.
ورفضت تقديم اعتذاراتها عما صرحت به أثناء الجلسة العامة يوم أمس، المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، إلا في صورة تقديم الحزب الدستوري الحر إعتذاره عما بدر من أعضائه خلال ذات الجلسة من ألفاظ نابية تجاه حركة النهضة واتهامهم بالدواعش والإخوان.
وبخصوص تصريحات النائبة عبير موسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر، بأن الكسيكسي كانت منخرطة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، واستظهارها ببطاقة انخراط لها سنة 2002، أكدت الكسيكسي أن البطاقة المتداولة مفتعلة ومركبة، وأنها لم تنخرط أبدا في هذا الحزب، مضيفة أن جميع من عملوا معها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة 22 سنة يعرفون نضالاتها صلب الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتابعت في ذات السياق، أنها خاضت نضالات صحبة 5 من موظفي الصندوق سنة 2009 ، للمطالبة باسترجاع معلوم الانخراط في حزب التجمع، الذي كان يتم اقتطاعه آليا دون رغبة الموظفين، مؤكدة أنها كانت تناضل ضد النظام القائم آنذاك، ولا يشرفها الانضمام إلى حزب التجمع الذي كانت من أشد المناهضين له.
وكانت جميلة الكسيكسي قد التقت في وقت سابق من صباح اليوم، برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، حيث صرحت بأنه عبر لها عن استيائه الكبير من حالة التشنج والألفاظ التي تم تبادلها في الجلسة العامة، مضيفة أنه دعا إلى ضرورة الالتزام بأخلاقيات التعامل بين كل نواب الشعب، والتمسك بالاحترام المتبادل والابتعاد عن الألفاظ التي تمس من شخصهم.
يذكر أن النائب سمير ديلو (حركة النهضة)، صرح اليوم أن أحد المنتسبين للحزب الدستوري الحرن نشر على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صورة لجميلة الكسيكسي مصحوبة بتعليق "مهين للذات البشرية ".
يشار إلى أن أشغال اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب، توقفت صباح اليوم، بسبب دخول نواب كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمين بمقر البرلمان بباردو قاعة الجلسة، والدخول في جدال مع نواب حركة النهضة، تطور إلى حد تبادل الشتائم.
واعتبرت الكسيكسي، في ندوة صحفية عقدتها اليوم اللاربعاء بقاعة الندوات بقصر باردو، أن الحملة العنصرية التي شنها عليها منتسبون لهذا الحزب، لا تليق بشعب تونس الذي قطع خطوات في مجال حقوق الانسان، ويفخر باصدار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وقانون لمناهضة التمييز العنصري، مضيفة أن هذه الحملة خلفت استياء كبيرا لدى أفراد عائلتها وخاصة ابنتها.
كما أعربت عن شكرها لنشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والمحامين، الذين عبروا عن مساندتهم لها في هذه الحملة المشينة في حق النساء وذوي البشرة السمراء.
ورفضت تقديم اعتذاراتها عما صرحت به أثناء الجلسة العامة يوم أمس، المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، إلا في صورة تقديم الحزب الدستوري الحر إعتذاره عما بدر من أعضائه خلال ذات الجلسة من ألفاظ نابية تجاه حركة النهضة واتهامهم بالدواعش والإخوان.
وبخصوص تصريحات النائبة عبير موسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر، بأن الكسيكسي كانت منخرطة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، واستظهارها ببطاقة انخراط لها سنة 2002، أكدت الكسيكسي أن البطاقة المتداولة مفتعلة ومركبة، وأنها لم تنخرط أبدا في هذا الحزب، مضيفة أن جميع من عملوا معها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة 22 سنة يعرفون نضالاتها صلب الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتابعت في ذات السياق، أنها خاضت نضالات صحبة 5 من موظفي الصندوق سنة 2009 ، للمطالبة باسترجاع معلوم الانخراط في حزب التجمع، الذي كان يتم اقتطاعه آليا دون رغبة الموظفين، مؤكدة أنها كانت تناضل ضد النظام القائم آنذاك، ولا يشرفها الانضمام إلى حزب التجمع الذي كانت من أشد المناهضين له.
وكانت جميلة الكسيكسي قد التقت في وقت سابق من صباح اليوم، برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، حيث صرحت بأنه عبر لها عن استيائه الكبير من حالة التشنج والألفاظ التي تم تبادلها في الجلسة العامة، مضيفة أنه دعا إلى ضرورة الالتزام بأخلاقيات التعامل بين كل نواب الشعب، والتمسك بالاحترام المتبادل والابتعاد عن الألفاظ التي تمس من شخصهم.
يذكر أن النائب سمير ديلو (حركة النهضة)، صرح اليوم أن أحد المنتسبين للحزب الدستوري الحرن نشر على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صورة لجميلة الكسيكسي مصحوبة بتعليق "مهين للذات البشرية ".
يشار إلى أن أشغال اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب، توقفت صباح اليوم، بسبب دخول نواب كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمين بمقر البرلمان بباردو قاعة الجلسة، والدخول في جدال مع نواب حركة النهضة، تطور إلى حد تبادل الشتائم.
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Par:Goldabdo (Tunisia )
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