Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

جميلة الكسيكسي تتمسك بحقها في اللجوء للقضاء ضد من شن عليها حملة عنصرية

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
وات - أكدت النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، اليوم الأربعاء، تمسكها باللجوء للقضاء وتتبع من شن عليها حملة عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي من أعضاء الحزب الدستوري الحر، على خلفية رأيها الذي أبدته أثناء الجلسة العامة يوم أمس الثلاثاء.

واعتبرت الكسيكسي، في ندوة صحفية عقدتها اليوم اللاربعاء بقاعة الندوات بقصر باردو، أن الحملة العنصرية التي شنها عليها منتسبون لهذا الحزب، لا تليق بشعب تونس الذي قطع خطوات في مجال حقوق الانسان، ويفخر باصدار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وقانون لمناهضة التمييز العنصري، مضيفة أن هذه الحملة خلفت استياء كبيرا لدى أفراد عائلتها وخاصة ابنتها.


كما أعربت عن شكرها لنشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والمحامين، الذين عبروا عن مساندتهم لها في هذه الحملة المشينة في حق النساء وذوي البشرة السمراء.

ورفضت تقديم اعتذاراتها عما صرحت به أثناء الجلسة العامة يوم أمس، المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، إلا في صورة تقديم الحزب الدستوري الحر إعتذاره عما بدر من أعضائه خلال ذات الجلسة من ألفاظ نابية تجاه حركة النهضة واتهامهم بالدواعش والإخوان.

وبخصوص تصريحات النائبة عبير موسي ورئيسة الحزب الدستوري الحر، بأن الكسيكسي كانت منخرطة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، واستظهارها ببطاقة انخراط لها سنة 2002، أكدت الكسيكسي أن البطاقة المتداولة مفتعلة ومركبة، وأنها لم تنخرط أبدا في هذا الحزب، مضيفة أن جميع من عملوا معها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة 22 سنة يعرفون نضالاتها صلب الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتابعت في ذات السياق، أنها خاضت نضالات صحبة 5 من موظفي الصندوق سنة 2009 ، للمطالبة باسترجاع معلوم الانخراط في حزب التجمع، الذي كان يتم اقتطاعه آليا دون رغبة الموظفين، مؤكدة أنها كانت تناضل ضد النظام القائم آنذاك، ولا يشرفها الانضمام إلى حزب التجمع الذي كانت من أشد المناهضين له.

وكانت جميلة الكسيكسي قد التقت في وقت سابق من صباح اليوم، برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، حيث صرحت بأنه عبر لها عن استيائه الكبير من حالة التشنج والألفاظ التي تم تبادلها في الجلسة العامة، مضيفة أنه دعا إلى ضرورة الالتزام بأخلاقيات التعامل بين كل نواب الشعب، والتمسك بالاحترام المتبادل والابتعاد عن الألفاظ التي تمس من شخصهم.

يذكر أن النائب سمير ديلو (حركة النهضة)، صرح اليوم أن أحد المنتسبين للحزب الدستوري الحرن نشر على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صورة لجميلة الكسيكسي مصحوبة بتعليق "مهين للذات البشرية ".
يشار إلى أن أشغال اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب، توقفت صباح اليوم، بسبب دخول نواب كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمين بمقر البرلمان بباردو قاعة الجلسة، والدخول في جدال مع نواب حركة النهضة، تطور إلى حد تبادل الشتائم.

  
  
     
  
cadre-4900e8aa5d1a666d948fc7faa70a8342-2019-12-04 16:09:14






4 de 4 commentaires pour l'article 193793

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 17h 12m |           
JE SUIS KSIKSI ...

#je_suis_ksiksi

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 16h 47m |           
APPEL INCESSANT au député Jamila KSIKSI: ... Il faut tenir bon et une jurisprudence doit naître pour réprimer tout acte délictuel se rapportant au racisme en Tunisie.

Comparer Jamila KSIKSI à une gorille est digne de l'extrême droite Européenne, pas entre musulmans du même pays.

Je réitère mon appel: PAS de répis pour ce parti de Abir Moussi, un parti faschiste et raciste

Bejaoui  (Germany)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 16h 35m |           
نحن معك ضد العنصرية و الجهل وفقدان الوعي الديني مشكلة في بلدنا ...وكل من يفعل هذا يجب محاسبته عدليا.

Lechef  ()  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 16h 20m |           
C'est un peu similaire à ce qui s'est passé entre le rappeur DDj et Beya . C'est une sorte de rage qui se propage dans la société à partir de l'ARP. Donc, il faut finir avec ces mots déplacés.



En continu

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 | 7 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:16 05:44
14°
 14° % 87 :الرطــوبة
تونــس 11°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
14°-1120°-1120°-1220°-1218°-12
  • Avoirs en devises
    18697,3

  • (3 dec)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,14814 DT        1$ =2,85883 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 dec)   115,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575477641|193793 5402|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires