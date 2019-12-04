جندوبة: سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس يؤكد تعهد يلاده بدعم مشاريع جديدة بالجهة

Mercredi 04 Decembre 2019



وات

- اعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية دونالد بلوم اليوم خلال زيارته لولاية جندوبة عن حرص بلاده على مواصلة العمل والبحث عن مشاريع جديدة تتماشى وخصوصية الجهة تتصل بالخصوص بقطاع الصناعات التقليدية وبالشركات الفلاحية وببرامج التكوين التي تهدف إلى تنمية المهارات والقدرات الشبابية مما يمنح تونس إضافات تساهم في دعم نموها الاقتصادي والتنموي واستقرار سكانها وفق تعبيره.وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تطوير مجالات التعاون مع تونس "وهي مستعدة لدعم شراكات قطاعية جهوية لاسيما في مجال التكوين الفلاحي وتثمين إمكانات الجهة الطبيعية وخاصة تلك التي تتماشى و حاجياتها وخصوصيتها" وفق قوله .كما ذكر السفير ان حكومة بلاده تشجع المستشمرين الامريكان على الاستثمار في مختلف الجهات بتونس ومنها ولاية القصرين .واكد دونالد بلوم ان جامعة جندوبة التي زارها اليوم تبقى حلقة من الحلقات الهامة للتكوين ودعم قدرات عدد هام من الطلبة الحالمين ببعث مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية ونجاعة إنتاجية.وكان والي جندوبة على المرموري قدم صحبة عدد من المديرين الجهويين وممثلي بعض الهياكل المهنية والنقابية عرضا حول ما يتوفر بالجهة من مقدرات طبيعية وبشرية يمكن أن تكون محامل تعاون بين تونس و الولايات المتحدة الأمريكية في اطار التشريعات الجديدة التي يضبطها قانون الاستثمار لسنة 2017 والمعاهد آت المبرمة بين الطرفين.