رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي يلتقي رئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات

Mardi 03 Decembre 2019
وات - أفادت رئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، فاطمة قرط، بأنها أكدت لدى لقائها، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، "أهميّة دور القضاء المالي في تحسين منظومة التصرّف في المال العام،ّ وضرورة تفعيل توصياته، ودعم جهود قضاة المحكمة".
وأشارت في تصريح، مساء اليوم، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إلى أنّه تمّ خلال اللقاء التّداول في أهمّ الإصلاحات الكفيلة بتحسين الماليّة العموميّة وحوكمة الهياكل العموميّة، لا سيما ضرورة استكمال محاور رقمنة هذه الهياكل قصد وضع نظام معلوماتي وطني مندمج، بالإضافة إلى إحكام التصرّف في المشاريع والصّفقات العموميّة، لافتة، في هذا الجانب، إلى أهميّة رقمنة الهياكل العموميّة، وذلك من أجل إضفاء الشفافية على عملها، والقضاء على سوء التصرّف والفساد.
وأوضحت قرط، بحسب ما نشر على صفحة الإتحاد، أنّ "رئيس الحكومة المكلّف تفاعل إيجابيّا مع مختلف المقترحات التي تمّ تقديمها"، مثمّنا "دور القضاء المالي في السّهر على حسن التصرّف في المال العامّ".
وأشارت في تصريح، مساء اليوم، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إلى أنّه تمّ خلال اللقاء التّداول في أهمّ الإصلاحات الكفيلة بتحسين الماليّة العموميّة وحوكمة الهياكل العموميّة، لا سيما ضرورة استكمال محاور رقمنة هذه الهياكل قصد وضع نظام معلوماتي وطني مندمج، بالإضافة إلى إحكام التصرّف في المشاريع والصّفقات العموميّة، لافتة، في هذا الجانب، إلى أهميّة رقمنة الهياكل العموميّة، وذلك من أجل إضفاء الشفافية على عملها، والقضاء على سوء التصرّف والفساد.
وأوضحت قرط، بحسب ما نشر على صفحة الإتحاد، أنّ "رئيس الحكومة المكلّف تفاعل إيجابيّا مع مختلف المقترحات التي تمّ تقديمها"، مثمّنا "دور القضاء المالي في السّهر على حسن التصرّف في المال العامّ".
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Par:MedTunisie ( )
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