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الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يقدم الخطوط العريضة لنشاطه خلال 2020

Mardi 03 Decembre 2019

Mardi 03 Decembre 2019
وات - قدم مسؤولون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الخطوط العريضة لنشاط الصندوق لسنة 2020 وذلك على هامش ملتقى رؤساء المراكز الجهوية والمحلية التابعة للصندوق والمديرين المركزيين والمديرين، المنعقد اليوم الثلاثاء بتونس.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع الجرايات والمسائل المتعلقة بلامركزية مراقبة تصفية الجرايات وحملات مراقبة إسنادها، كما تم التعريج على حملة تحيين قائمة المنخرطين بالصندوق باعتماد المنظومة الالكترونية "مدنية" إضافة إلى عمليات تبادل المعطيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.


وتشاور مسؤولو الصندوق حول آليات تحسيس المؤسسات المشغلة بضرورة إيداع التصاريح في آجالها القانونية حفاظا على حقوق المضمونين الاجتماعيين عند التقاعد، فضلا عن متابعة تحيين الموقع الالكتروني للصندوق لتمكين المنخرطين من جملة من الخدمات المرقمنة كاستخراج بعض الشهائد واستخلاص المساهمات في إطار التعاون الفني.
وفي ما يتعلق بالإرساليات القصيرة فقد تم خلال الملتقى تقييم انطلاق العمل بهذه الخدمة وتقديم المراحل المقبلة لتطويرها خاصة بالنسبة لتوفير المعلومة باستخدام الإرساليات القصيرة عند الطلب.

  
  
     
  
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