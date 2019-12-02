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وزارة الصحة: حالة جرحى حادث عين السنوسي من ولاية باجة مستقرة واثنين منهم يغادران المستشفى اليوم

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
وات - اكدت وزارة الصحة ان حالة جرحى الحادث، الذي جد الاحد بمنطقة عين السنوسي من ولاية باجة على إثر انزلاق حافلة سياحية، مستقرة وسيغادر اثنين منهم اليوم الاثنين المستشفى.

وبين المكلف بالاعلام في الوزارة، شكري نفطي، في تصريح ل(وات) ان الجرحى، هم حاليا محل متابعة صحيّة بعدد من المستشفيات ومن بينها شارل نيكول والرابطة إلى جانب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس ومستشفى القصاب بمنوبة.


وقال ان حصيلة الحادث تبقى الى حد الان مستقرة اذ بلغ عدد الضحايا 26 مشيرا الى ان المصالح المعنية بمستشفى شارنيكول قد شرعت منذ ليلة البارحة في تسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم إثر الانتهاء من إعداد التقارير التي يشرف عليها الطب الشرعي والتعرف على هوياتهم على ان تتواصل هذه العملية اليوم الاثنين.
واوضح ان خلية التوجيه والارشاد التي ركزتها وزارة الصحة تواصل عملها في الإحاطة النفسية بعائلات الضحايا.

يُذكر أن الحادث الأليم، الذي جد صباح الاحد على الساعة الحادية عشر و55 دقيقة بولاية باجة، على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم والمتمثل في انزلاق حافلة سياحية في رحلة داخلية قادمة من تونس تقل مسافرين، قد أسفر عن تسجيل 26 حالة وفاة وإصابة 18 بجروح متفاوتة الخطورة.


  
  
     
  
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