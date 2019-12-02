Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ansek  

إثر سرقة 25 سيّارة معدّة للكراء الغرفة الوطنيّة لشركات كراء السيّارات تنبّه الى ضرورة الاعلام فورا عن الحالات المشتبه فيها

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
وات - أكّدت الغرفة الوطنية لشركات كراء السيّارات مساء، الأحد، ورود أنباء من المهنيين بولايات مدنين وسوسة ونابل تفيد بتعرّض أصحاب شركات كراء السيّارات لعمليّات تحيّل وسرقة ما يفوق 25 سيّارة معدّة للكراء.

وتبعا لذلك دعت الغرفة، منظوريها، في بلاغ أصدرته، إلى مزيد التحرّي والتثبت عند عمليّات كراء السيّارات والإعلام عن كل الحالات المشتبه فيها والإعلام بصورة فوريّة عن كل سيّارة مكتراة لم يقع إرجاعها في تاريخها المحدد.


كما ألحت الغرفة في بلاغها بدعوة أجهزة وزارة الداخلية الى حجز السيّارة عند عمليّة المراقبة إذا ما ثبت تجاوز الوقت القانوني أو عدم صلاحيّة عقد الكراء ولا تكتفي بحجز بطاقة الاستغلال والبطاقة الرماديّة وتمتيع الحريف بوصل صالح لمدة سبعة أيّام.

كما تدعو الغرفة كافّة السلطات إلى ضرورة التتبع والتحرّي خوفا من إمكانية توظيف هذه السيّارات في عمل اجرامي يمس بأمن البلاد.

  
  
     
  
cadre-4e562c4d962d7f0ecd3076a696deb864-2019-12-02 15:05:09






0 de 0 commentaires pour l'article 193644



En continu

الاثنين 02 ديسمبر 2019 | 5 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:14 05:42
22°
 22° % 56 :الرطــوبة
تونــس 15°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
22°-1521°-1321°-1319°-1120°-12
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575296166|193644 246|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires