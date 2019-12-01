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حادثة عمدون: الغنوشي يتحوّل إلى مستشفى شارل نيكول

Dimanche 01 Decembre 2019

Dimanche 01 Decembre 2019
باب نات - عاد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 بالقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول، عددا من مصابي فاجعة حادث عمدون وجرحاها الذين تم نقلهم إلى العاصمة لتلقي العلاج.

واطمأن رئيس المجلس على حالة المصابين وتلقيهم العلاج اللازم من قبل الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى مشددا على ضرورة الاحاطة بعائلاتهم من خلال توفير الارشادات الضرورية ومواساتهم وتخفيف مصابهم، كما استمع بالمناسبة إلى مشاغل العاملين بالمستشفى.


وطمأن رئيس المجلس قبل مغادرته، عائلات المصابين الملتاعين وهدأ من روعهم مؤكدا متابعته لتلقي أبنائهم العلاج والرعاية الضرورية.
وحضر الزيارة والي تونس الشاذلي بوعلاق، والمديرة العامة للمستشفى سعاد مباركي سدراوي، وعدد من مستشاري وزارة الصحة.

  
  
     
  
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