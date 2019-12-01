الحبيب الجملي يشرع اليوم الأحد في دراسة ملفات الشخصيات المؤهلة لتأثيث الفريق الحكومي المقبل

Dimanche 01 Decembre 2019
وات - أكد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أنه يشرع اليوم الأحد في دراسة ملفات الشخصيات المؤهلة لتأثيث الفريق الحكومي المقبل.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية ب"الفايسبوك" أنه سيكرس عمله اليوم ، "في رسم أولويات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومته المنتظرة".
يذكر أن القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، قال اليوم الأحد، في تصريح ل"وات"، إن الملف الحكومي يمثل النقطة الابرز التي ادرجت اليوم ضمن جدول اعمال اجتماع مجلس شورى الحركة المنعقد في مقرها بمونبليزير بالعاصمة.
وأضاف أنه سيتم تقديم تقرير مفصل حول المشاورات التي اجراها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وبرنامج عمل الحكومة والذي ستتم مناقشته لاحقا من قبل اعضاء مجلس الشورى حسب تاكيده.
في نفس السياق، أكدت مصادر من مجلس شورى الحركة في تصاريح اعلامية، أن الحركة ستحسم اليوم في شان الاسماء التي ستقدمها لرئيس الحكومة المكلف على اساس 3 مرشحين لكل حقيبة وزارية استجابة لطلب الحبيب الجملي حتى يكون قادرا على اختيار الشخصية الانسب لتولي الوزارات المعنية.
يشار الى أنه تم تكليف الحبيب الجملي منذ اكثر من اسبوعين بتشكيل الحكومة الجديدة واداراة المشاورات في شانها مع عدد من الاطراف السياسية والاجتماعية والمدنية.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية ب"الفايسبوك" أنه سيكرس عمله اليوم ، "في رسم أولويات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومته المنتظرة".
يذكر أن القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، قال اليوم الأحد، في تصريح ل"وات"، إن الملف الحكومي يمثل النقطة الابرز التي ادرجت اليوم ضمن جدول اعمال اجتماع مجلس شورى الحركة المنعقد في مقرها بمونبليزير بالعاصمة.
وأضاف أنه سيتم تقديم تقرير مفصل حول المشاورات التي اجراها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وبرنامج عمل الحكومة والذي ستتم مناقشته لاحقا من قبل اعضاء مجلس الشورى حسب تاكيده.
في نفس السياق، أكدت مصادر من مجلس شورى الحركة في تصاريح اعلامية، أن الحركة ستحسم اليوم في شان الاسماء التي ستقدمها لرئيس الحكومة المكلف على اساس 3 مرشحين لكل حقيبة وزارية استجابة لطلب الحبيب الجملي حتى يكون قادرا على اختيار الشخصية الانسب لتولي الوزارات المعنية.
يشار الى أنه تم تكليف الحبيب الجملي منذ اكثر من اسبوعين بتشكيل الحكومة الجديدة واداراة المشاورات في شانها مع عدد من الاطراف السياسية والاجتماعية والمدنية.
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Par:karimyousef (France )
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