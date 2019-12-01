Radio Babnet Tunisie On Air: Marcel Khaleife - Ommi  

الحبيب الجملي يشرع اليوم الأحد في دراسة ملفات الشخصيات المؤهلة لتأثيث الفريق الحكومي المقبل

Dimanche 01 Decembre 2019

Dimanche 01 Decembre 2019
وات - أكد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أنه يشرع اليوم الأحد في دراسة ملفات الشخصيات المؤهلة لتأثيث الفريق الحكومي المقبل.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية ب"الفايسبوك" أنه سيكرس عمله اليوم ، "في رسم أولويات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومته المنتظرة".

يذكر أن القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، قال اليوم الأحد، في تصريح ل"وات"، إن الملف الحكومي يمثل النقطة الابرز التي ادرجت اليوم ضمن جدول اعمال اجتماع مجلس شورى الحركة المنعقد في مقرها بمونبليزير بالعاصمة.


وأضاف أنه سيتم تقديم تقرير مفصل حول المشاورات التي اجراها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وبرنامج عمل الحكومة والذي ستتم مناقشته لاحقا من قبل اعضاء مجلس الشورى حسب تاكيده.

في نفس السياق، أكدت مصادر من مجلس شورى الحركة في تصاريح اعلامية، أن الحركة ستحسم اليوم في شان الاسماء التي ستقدمها لرئيس الحكومة المكلف على اساس 3 مرشحين لكل حقيبة وزارية استجابة لطلب الحبيب الجملي حتى يكون قادرا على اختيار الشخصية الانسب لتولي الوزارات المعنية.
يشار الى أنه تم تكليف الحبيب الجملي منذ اكثر من اسبوعين بتشكيل الحكومة الجديدة واداراة المشاورات في شانها مع عدد من الاطراف السياسية والاجتماعية والمدنية.

  
  
     
  
cadre-9b02be58eaa89b21de7cebb433dffc32-2019-12-01 13:22:29






3 de 3 commentaires pour l'article 193621

Mandhouj  (France)  |Dimanche 01 Decembre 2019 à 14h 31m |           
بعنف المرحلة على كل المستويات،
الشعب يترقب حكومة #حالة_وعي, و إنجازات.
#تونس

Karimyousef  (France)  |Dimanche 01 Decembre 2019 à 13h 52m |           
C'est un mauvais choix,il est hésitant,a du mal à trancher,il a dilapidé le capital de sympathie et d'espoir créé le lendemain de l'élection de kais Saïd.
Les Tunisiens sont écoeurés par cette classe politique

MedTunisie  ()  |Dimanche 01 Decembre 2019 à 13h 29m |           
ثم تطلع حكومة مواد تنظيف و الأمر الواقع



En continu

الأحد 01 ديسمبر 2019 | 4 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:41
21°
 21° % 52 :الرطــوبة
تونــس 16°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
21°-1622°-1421°-1320°-1220°-11
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575208318|193621 1976|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires