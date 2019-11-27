سليانة: القبض في قعفور على شاب محل تفتيش دولي في قضايا مخدرات

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - تمكّن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور من ولاية سليانة، فجر اليوم الاربعاء، من إلقاء القبض على شاب من مواليد 1984، مفتّش عنه من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) من أجل الاشتباه في الانتماء إلى وفاق إجرامي بالخارج متورط في قضايا مخدرات، حسب ما صرح به مصدر أمني لـصحفية (وات) بالجهة.
وبيّن ذات المصدر، أن المتّهم يشتبه في تورطه في تهريب كميّة من المخدرات (الكوكايين) من هولندا إلي فرنسا، فضلا عن أنّه محل تفتيش لفائدة مركز الامن الوطني بقعفور من أجل هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته، وذلك على إثر إعتدائه لفظيا على أعوان دورية أمنية منذ حوالي 10 أيام.
ولا تزال التحريات جارية في شأنه، وفق المصدر الامني الذي أفاد أن المشتبه به متزوّج من أجنبية وكان يعيش بين هولاندا وفرنسا.
وبيّن ذات المصدر، أن المتّهم يشتبه في تورطه في تهريب كميّة من المخدرات (الكوكايين) من هولندا إلي فرنسا، فضلا عن أنّه محل تفتيش لفائدة مركز الامن الوطني بقعفور من أجل هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته، وذلك على إثر إعتدائه لفظيا على أعوان دورية أمنية منذ حوالي 10 أيام.
ولا تزال التحريات جارية في شأنه، وفق المصدر الامني الذي أفاد أن المشتبه به متزوّج من أجنبية وكان يعيش بين هولاندا وفرنسا.
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Par:lechef (Tunisia )
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