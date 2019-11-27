ممثلو عدد من المنظمات التربوية يناقشون مستقبل التعليم في الأنظمة التربوية العربية بمدينة الحمامات

Mercredi 27 Novembre 2019
وات - تحتضن مدينة الحمامات الجنوبية انطلاقا من يوم غد الخميس 28 نوفمبر الجاري وإلى غاية يوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل تظاهرتين تربويتين دوليتين بمشاركة المئات من ممثلي المنظمات والائتلافات التربوية الناشطة بأكثرمن 100 دولة، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن الجمعية الوطنية للحق في التعليم للجميع.
ويتعلق الحدث الأول بانعقاد "مؤتمر الحملة العربية للحق في التعليم للجميع" الذي يشارك فيه نحو مائة ممثل عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في أكثر من 12 دولة عربية.
وينتظم هذا المؤتمر الذي ينعقد أيام 29 و30 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل تحت شعار "المخرجات الاجتماعية لأنظمتنا التربوية العربية".
أما التظاهرة الثانية فتتمثل في تنظيم ندوة دولية بعنوان "الادماج ومستقبل التعليم" يومي 3 و4 ديسمبر المقبل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالتعاون مع منظمتي "الحملة العالمية للتعليم" و"الحملة العربية للتعليم" وذلك بمشاركة نحو 250 مشاركا يمثلون منظمات وائتلافات تربوية في أكثر من 100 دولة.
ويتعلق الحدث الأول بانعقاد "مؤتمر الحملة العربية للحق في التعليم للجميع" الذي يشارك فيه نحو مائة ممثل عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في أكثر من 12 دولة عربية.
وينتظم هذا المؤتمر الذي ينعقد أيام 29 و30 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل تحت شعار "المخرجات الاجتماعية لأنظمتنا التربوية العربية".
أما التظاهرة الثانية فتتمثل في تنظيم ندوة دولية بعنوان "الادماج ومستقبل التعليم" يومي 3 و4 ديسمبر المقبل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالتعاون مع منظمتي "الحملة العالمية للتعليم" و"الحملة العربية للتعليم" وذلك بمشاركة نحو 250 مشاركا يمثلون منظمات وائتلافات تربوية في أكثر من 100 دولة.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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