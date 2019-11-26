رئيس الهايكا: المشرع مطالب بتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه مزيد تسهيل عمل وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات

Mardi 26 Novembre 2019



وات

- أبرز رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) النوري اللجمي ضرورة تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه مزيد تسهيل عمل مختلف وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات.واقر اليوم الثلاثاء خلال لقاء تقييمي نظمته الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالعاصمة، تعرض عديد الصحفيين إلى صعوبات وإشكاليات خلال تغطية مختلف مراحل المسار الانتخابي لا سيما وسائل الإعلام الأجنبية.وابرز في هذا الصدد أن المشرع مطالب بإعادة النظر في بعض المسائل الواردة في القانون الانتخابي الحالي على غرار تزامن المسار الانتخابي الرئاسي والتشريعي علاوة على منع استعمال المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية للقنوات التلفزية والإذاعية الأجنبية.وقد تلقت الهايكا وفق اللجمي عدة تشكيات في هذا الخصوص من طرف الصحفيين الأجانب مشددا على أن تنقيح القانون الانتخابي من شانه أن يتماشى وعدة تطورات وتغييرات حاصلة في البلاد .ولاحظ أن هذا اللقاء التقييمي هو الأول من نوعه وموجه للإعلاميين والمسؤولين عن التحرير صلب المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية مشيرا إلى إجراء لقاء آخر مع أعوان المرصد بالهايكا .وبين في هذا الصدد ضرورة تبادل النقاش والآراء حول الإشكاليات التي اعترضت الصحفيين خلال تغطيتهم للانتخابات (الرئاسية بدوريها الأول والثاني) والتشريعية لسنة 2019 من النواحي الترتيبية والتنظيمية.واعتبر المتحدث أن انطلاق الحملة التشريعية تزامن مع فترة الصمت الانتخابي للدور الأول من الانتخابات الرئاسية الأمر الذي ادخل بعض الإشكاليات والصعوبات في عمل الصحفيين.واشار إلى أن اللقاء التقييمي لليوم من شانه تشخيص مجمل المشاغل والصعوبات التي اعترضت عمل وسائل الإعلام السمعية البصرية ولا سيما الصحفيين الذين يشتغلون على الميدان خلال تغطيتهم للمسار الانتخابي لسنة 2019 وخاصة الاستماع إلى مشاغل ومقترحات الصحفيين لغرض توفير لهم لاحقا المناخ اللازم للعمل والنفاذ إلى المعلومة.كما بين أهمية جودة العمل الصحفي خاصة خلال فترة الانتخابات في اتجاه توفير المعلومة الضرورية للناخبين والتشبث بالحياد والنزاهة والمهنية.وبخصوص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري للتغطية الإعلامية للمسار الانتخابي لهذه السنة، قال النوري اللجمي ان الصحفيين في القطاعين العام والخاص قاموا بمجهود محترم معبرا في ذات الوقت عن أسفه الشديد من أداء بعض القنوات التلفزية الخاصة قائلا انها لم تكن محايدة ولم تتقيد بالقواعد المهنية.ولفت إلى وجود قنوات إذاعية وتلفزية قال إنها غير قانونية، شارك أصحابها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما تسبب في حصول عدة إشكاليات مؤكدا على أن الهيئة قامت بالإجراءات القانونية اللازمة في الغرض (حجز المعدات) إلا أنها واصلت البث.وبالنسبة إلى التقرير النهائي للتغطية الإعلامية للاستحقاق الانتخابي لسنة 2019 أفاد اللجمي بانه سيتم إصداره منتصف شهر ديسمبر القادم وسيكون مرفوقا بتوصيات سيقع رفعها إلى مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.ومن جانبها قالت عضو الهايكا راضية السعيدي أن هذا اللقاء سيمكن الصحفيين الذين باشروا تغطية الانتخابات من الوقوف على الجوانب القانونية والترتيبية خلال تغطية الاستحقاق الانتخابي علاوة على تشخيص الثغرات والهنات خلال كامل المسار الانتخابي.وابرزت أن اللقاء سيتيح صياغة مقترحات وتوصيات عملية سيقع عرضها يوم 17 ديسمبر 2019 خلال ملتقى وطني مع الهيئات المعنية والهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني ذات الشأن الانتخابي .