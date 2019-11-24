تونس تشارك في الصالون الدولي للمنتوجات الحلال باسطنبول من 28 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2019

Dimanche 24 Novembre 2019
وات - يشارك وفد من رجال الاعمال التونسيين تحت اشراف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد من 28 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2019 باسطنبول (تركيا) في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي للمنتوجات الحلال والدورة السابعة للصالون الدولي لمنتوجات الحلال للدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.
ويرمي هذا الصالون الذي يلتئم تحت شعار "الحلال من أجل جميع الأجيال: أهمية الأسرة والشباب"، الى جمع كل الفاعلين في مجال المنتجات الحلال الباحثين عن فرص الاعمال والشراكة في بلدان منظمة التعاون الاسلامي، وغيرها.. ، وفق ما ورد على موقع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ويمثل هذا الحدث، أيضا، فرصة للمؤسسات وكل المتعاملين في مجال منتجات الحلال، من اجل الترويج لمنتوجاتهم وخدماتهم وتطوير الاستثمارات في هذا المجال.
وتتمثل الانشطة المعنية في السياحة الحلال والمالية الاسلامية والنسيج والموضة الاسلامية ومواد التجميل والعناية الشخصية والمطاعم والمشروبات والتحويل والتجهيزات وتعبئة الاغذية والادوية والمنتوجات الصيدلية والسياحة الاستشفائية.
وتعبتر سوق المنتجات الحلال سوقا واعدة بما تفتحه من آفاق هامة للتصدير والاستثمار سواء في بلدان منظمة التعاون الاسلامي او خارجها.
وتتوقع منظمة التعاون الإسلامي أن يصل حجم سوق المنتجات الحلال العالمية إلى 4ر6 تريليون دولار عام 2019 مقابل نحو 7ر3 تريليون دولار في عام 2012 وتأسست منظمة التعاون الإسلامي سنة 1969، وتٌعد المنظمة ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 بلدا موزعا على أربع قارات.
ويرمي هذا الصالون الذي يلتئم تحت شعار "الحلال من أجل جميع الأجيال: أهمية الأسرة والشباب"، الى جمع كل الفاعلين في مجال المنتجات الحلال الباحثين عن فرص الاعمال والشراكة في بلدان منظمة التعاون الاسلامي، وغيرها.. ، وفق ما ورد على موقع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ويمثل هذا الحدث، أيضا، فرصة للمؤسسات وكل المتعاملين في مجال منتجات الحلال، من اجل الترويج لمنتوجاتهم وخدماتهم وتطوير الاستثمارات في هذا المجال.
وتتمثل الانشطة المعنية في السياحة الحلال والمالية الاسلامية والنسيج والموضة الاسلامية ومواد التجميل والعناية الشخصية والمطاعم والمشروبات والتحويل والتجهيزات وتعبئة الاغذية والادوية والمنتوجات الصيدلية والسياحة الاستشفائية.
وتعبتر سوق المنتجات الحلال سوقا واعدة بما تفتحه من آفاق هامة للتصدير والاستثمار سواء في بلدان منظمة التعاون الاسلامي او خارجها.
وتتوقع منظمة التعاون الإسلامي أن يصل حجم سوق المنتجات الحلال العالمية إلى 4ر6 تريليون دولار عام 2019 مقابل نحو 7ر3 تريليون دولار في عام 2012 وتأسست منظمة التعاون الإسلامي سنة 1969، وتٌعد المنظمة ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 بلدا موزعا على أربع قارات.
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