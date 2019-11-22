Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  

سمير ماجول: منظمة الأعراف تدعو الى تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة

Vendredi 22 Novembre 2019

Vendredi 22 Novembre 2019
وات - أفاد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة سمير ماجول بأنّه أكد لرئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي لدى لقائه به صباح اليوم الجمعة بدار الضيافة بقرطاج ضرورة أن تتكوّن الحكومة القادمة من كفاءات وطنية غير متحزبة وأن يكون دور الأحزاب في البرلمان.
وقال في تصريح إعلامي إثر اللقاء " تم مع رئيس الحكومة المكلّف تبادل الآراء حول الوضعية الاقتصادية و المالية والاجتماعية الصعبة وقدّمنا رؤية الاتحاد لأفق 2025 وبرنامجه الاقتصادي وكيفية النهوض بالاقتصاد التونسي".

وحول قانون المالية أكد ماجول ان هذا القانون المعروض على البرلمان ليس بالقانون القادر على اعادة الاستثمار و لا بدّ من مخطط واضح، مؤكدا انه بتظافر الجهود سيتم التوصل الى نتيجة.


وأشار إلى انّ الاتحاد لم يقترح أسماء تاركا الحرية لرئيس الحكومة في الإختيار لكن طالب بحكومة تدوم خمس سنوات وان تكون ناجحة.


وبخصوص مشاركة اتحاد الصناعة و التجارة في اللجنة التي ستعنى بصياغة برنامج عمل الحكومة القادمة بين ماجول أنه لم يقع التطرّق الى هذا الجانب لكنّه اشار الى ان غياب الإتحاد سيؤدي الى فشلها.

وحول تجاوب رئيس الحكومة مع مطالب الاتحاد لفت ماجول إلى أنّ رئيس الحكومة المكلّف على دراية بالوضع الاقتصادي وبضرورة تظافر الجهود وإيجاد حلول للاقتصاد ووضعية القطاعات و الجهات.
وأشار الى أن ما تم التطرّق اليه لا يعني ان الحكومات السابقة لم تبذل مجهودا لكنها لم تجد الدعم السياسي و لم تكن متكونة من احسن الكفاءات، مؤكدا ان الغاية اليوم من حكومة كفاءات غير متحزبة هو تقديم احسن النتائج في نهاية عهدتها وإن تطلب الأمر مراجعة الدستور و غيره من القوانين.


  
  
     
  
cadre-392d5d30a0a4b71e4a62c6d0c6776ddf-2019-11-22 11:35:37






4 de 4 commentaires pour l'article 193126

Ryan81  (Tunisia)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 11h 58m |           
مالا عالاه نعملو في انتخابات ,مو باش نحو جد أم الرادسة الكلبة متاعكم من هل البلاد , قالو منظمة أعراف , هل العصابة يلزم تترحى رحي على ما حلبت وباقي موش شابعة

Choubaila  (Tunisia)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 11h 56m |           
هذه اسمها * لعبة الحلاب * التكنوقراط لا شيء يحميه من العصابة فقراراته لن تكون شجاعة بحكم خوفه من ردة فعل الاعراف واتحاد الشغل أما اذا كان مسنودا من البرلمان وخاصة حزبه الممثل فيه فامكانه التمسك بكل قرار شجاع في مصلحة الشعب والدولة . لان هؤلاء لا تهمهم مصلحة الشعب بقدر ما تهمهم مصلحتهم الشخصية .

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 11h 48m |           
لما لا لو كانوا أعضاء مجلس النواب من كفاءات وطنية و رئيس الجمهورية كذلك و تربح الدولة أموال الإنتخابات


Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 22 Novembre 2019 à 11h 46m |           
ملّينا من هذه الكلمات السخيفة مثل حكومة كفاءات،تحييد الوزارات،وزراء غير متحزبين...الابتعاد عن المحاصصة.....نفس النغمة منذ 2011.....يزي فك...الانتخابات مجعولة لفرض اختيارات والسلام...اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية



En continu

الجمعة 22 نوفمبر 2019 | 25 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:08 14:47 12:12 07:04 05:34
21°
 20° % 30 :الرطــوبة
تونــس 15°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-1518°-1217°-1118°-1420°-13
  • Avoirs en devises
    18904,5

  • (21 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15950 DT        1$ =2,85220 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 nov)   703,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574424904|193126 1245|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires