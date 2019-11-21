Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Ala Hasbe Wdad  

ميزانية الدولة لسنة 2020: صيغة جديدة لضمان مزيد من الشفافية

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
وات - تقدم ميزانية الدولة لسنة 2020، في صيغة جديدة مع تغييرات على مستوى باب النفقات وبالتّحديد نفقات التنمية (166ر7 مليار دينار) طبقا للقانون الاساسي للميزانية (73 فصلا) المصادق عليه موفى جانفي 2019، حسب ما ذكره الخبير المحاسب وليد بن صالح.

"ويبرز باب نفقات التنمية، حسب الصيغة الجديدة، تباينا بين نفقات الاستثمارات العمومية (النّقل وانجاز الطرقات... ) المقدرة هذه السّنة بقيمة 791ر3 مليار دينار وتلك الموجهة للتدخلات العمومية (893ر2 مليار دينار) على غرار تمويلات عقود التربص للاعداد للحياة المهنية.


وبات تقديم الميزانية، يتميز، بمقروئية افضل، فأبواب النفقات اصبحت في حدود 7 ابواب عوضا عن 12 بابا، اي كما يلي: نفقات التأجير والتسيير والتّدخلات والاستثمار علاوة على نفقات العمليات المالية وتلك الخاصة بالتمويل والنفقات الطارئة وغير الموزعة.
وفسّر بن صالح أنّ "الفصل بين بابي التّدخلات والاستثمارات العمومية، يبين ان هذه الاخيرة لا تمثل سوى 3ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام".
ولاحظ ان نفقات التنمية تشمل علاوة على التدخلات والاستثمارات العمومية، التمويلات العمومية (216 مليون دينار) والطارئة (266 مليون دينار) ، وهي مبالغ مرسمة بعنوان سنة 2020.

ويبين التقديم الجديد لموارد الميزانية، توزيعا بين المداخيل الجبائية (759ر31 مليار دينار) وغير الجبائية (8ر3 مليار دينار) والهبات (300 مليون دينار)، التي كانت مدمجة في باب المداخيل غير الجبائية.
ويتضمن القانون الاساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019، الذي تمت المصادقة عليه بعد خلافات عدّة، اجراءات متعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة والرقابة.
وتهدف الاجراءات الجديدة بهذا القانون الاساسي الى ضمان تصرف افضل في مخصصات الميزانية حسب برامج واهداف التنمية التي ضبطتها الدولة، عبر تنظيم جديد يتيح للمتصرفين التّحكم في المالية العمومية، مع خضوع طرق تصرفهم الى المساءلة.

  
  
     
  
cadre-5f825369d1ed3e2a93d5b3633ffd539b-2019-11-21 18:27:48






0 de 0 commentaires pour l'article 193090



En continu

الخميس 21 نوفمبر 2019 | 24 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:47 12:12 07:03 05:33
18°
 17° % 39 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
17°-1222°-1222°-1418°-1319°-15
  • Avoirs en devises
    18904,5

  • (21 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15950 DT        1$ =2,85220 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 nov)   703,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574358751|193090 164|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires