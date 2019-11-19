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سوسة : الاحتفاظ بزوجين ''تونسي وفرنسية'' يشتبه في تورطهما في قتل شخص يحمل الجنسية الفرنسية

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
وات - افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 ان النيابة العمومية اذنت مساء امس الاثنين بالاحتفاظ بزوجين // الزوج تونسي والزوجة فرنسية // للاشتباه في تورطهما في قتل شخص يحمل الجنسية الفرنسية تم العثور على جثته امام احدى العمارات بمدينة سوسة.

وأضاف الميساوي في تصريح لوات ان النيابة العمومية أصدرت انابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية سوسة المدينة بالبحث في الموضوع واتمام الأبحاث واجراء التساخير اللازمة والتحقيق مع الزوجين وذلك بناء على شهادة الجيران الذين رصدوا الزوجين امس الاثنين بصدد القاء جثة امام احدى العمارات.


ولفت الى ن جثة الهالك تم عرضها على انظار الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة لاسيما بعد التأكد من حملها لاثار عنف شديد مذكرا بان الضحية قدم مؤخرا الى مدينة سوسة لقضاء عطلة لدى عائلة متكونين من زوجين عماد

  
  
     
  
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