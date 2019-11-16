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عودة ابطال رياضة الاحتياجات الخاصة من بطولة العالم بدبي متوجين ب13 ميدالية منها سبع ذهبيات

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
وات - عاد ابطال المنتخب الوطني لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة الى تونس مساء اليوم بعد مشاركتهم المشرفة في بطولة العالم لالعاب القوى لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة التي اختتمت امس بدبي .

وحضرت لاسقبال الرياضيين التونسيين المتوجين بمطار تونس قرطاج الدولي سنية بالشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة.


وكان المنتخب التونسي لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة اختتم امس مشاركته في بطولة العالم لالعاب القوى في دبي برصيد 13 ميدالية ( 7 ذهبيات و3 فضيات و3 برنزيات) محتلا المركز الثامن عالميا والاول عربيا وافريقيا .


وتوزعت ميداليات المنتخب التونسي لذوي الاحتياجات الخاصة كالاتي :

الميداليات الذهبية (7): وليد قتيلة (2) (100م ت34 و400م ت34) وياسين الغربي (1) (400م ت54) ومروى البراهمي (1) (رمي الصولجان ف32) وروعة التليلي (2)(رمي الصحن ف41) و دفع الجلة. ورجاء الجبالي ( دفع الجلة).

الميداليات الفضية (3): ياسين القنيشي (رمي الجلة ف36) واحمد بن مصلح (رمي الجلة ف37) ووليد كتيلة (800م ت 34).

الميداليات البرونزية (3): محمد فرحات شيدة (400م ت38) وسنية منصور (400م ت38) وعايدي هنية (رمي الرمح ف54).
ر/ زهو

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192801

Mandhouj  (France)  |Samedi 16 Novembre 2019 à 20h 44m |           
كل التهاني ... باقة شمس .



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