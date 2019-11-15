جندوبة: حادث مرور بوادي غريب من معتمدية فرنانة يسفر عن وفاة شابين وجرح 5 آخرين

Vendredi 15 Novembre 2019
وات - جدّ في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، حادث مرور، بمنطقة وادي غريب بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، أودى بحياة شابين في العقد الثالث من عمرهما وجرح 5 آخرين، تم نقل مصابين منهم إلى المستشفى الجهوي بالجهة وآخرين الى المستشفى الجهوي بباجة، لتلقي الاسعافات الضرورية، وفق ما ذكره معتمد الجهة، فخري المهداوي.
وبيّن مصدر من الحماية المدنية، في تصريح لـ(وات)، أن أحد المصابين في حالة حرجة.
وتعود صورة الحادث، إلى اصطدام شاحنة بسيارة نقل ريفي عمومي على الطريق الوطنية رقم 17 ، الرابطة بين معتمديتي فرنانة وجندوبة الشمالية على مستوى مركز تجميع القمح بالمنطقة.
يذكر أن الطريق التي تشق منطقة وادي غريب، شهدت عديد الحوادث المرورية التي أودت في الكثير منها بحياة عدد من متساكني الجهة ومستعمليها، علما وأن أهالي المنطقة توجهوا في مناسبات عديدة بنداءات من أجل تركيز مخفضات سرعة بها، لا سيما وان القرية تتوسطها مدرسة ابتدائية محاذية لهذه الطريق.
وبيّن مصدر من الحماية المدنية، في تصريح لـ(وات)، أن أحد المصابين في حالة حرجة.
وتعود صورة الحادث، إلى اصطدام شاحنة بسيارة نقل ريفي عمومي على الطريق الوطنية رقم 17 ، الرابطة بين معتمديتي فرنانة وجندوبة الشمالية على مستوى مركز تجميع القمح بالمنطقة.
يذكر أن الطريق التي تشق منطقة وادي غريب، شهدت عديد الحوادث المرورية التي أودت في الكثير منها بحياة عدد من متساكني الجهة ومستعمليها، علما وأن أهالي المنطقة توجهوا في مناسبات عديدة بنداءات من أجل تركيز مخفضات سرعة بها، لا سيما وان القرية تتوسطها مدرسة ابتدائية محاذية لهذه الطريق.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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