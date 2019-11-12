مدنين: 1000 موطن شغل جديد بفضاء الانشطة الاقتصادية في جرجيس في غضون جوان 2020 بدخول مشاريع جديدة

Mardi 12 Novembre 2019



وات

- يواصل فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس إعداد وتهيئة محلات حسب المواصفات لاحتضان مشاريع جديدة بناء على خطة العمل التي اعتمدها منذ سنة 2018 في إعداد المحلات وفق الطلب للمستثمرين لارساء علاقة شراكة بين الفضاء والمستثمر، وفق ما ذكره الرئيس المدير العام للفضاء شوقي فريعة لصحفية (وات)، مؤكّدا أنه بدخول هذه المشاريع الجديدة ستخلق الف موطن شغل جديد بحلول جوان 2020 وخاصة لفائدة عدد من حاملي الشهائد العليا.وتهم هذه المشاريع وحدة لتثمين وتصبير السلطعون هي الاولى من نوعها بالجهة وفي تونس تقوم بتجميد وتعليب لحم السلطعون وتصديره معلّبا ينتظر أن تدخل حيّز النشاط فعليا في جوان المقبل بعد ان انتصبت الشركة الكورية الجنوبية.وتشمل هذه المشاريع وحدة تثمين وتصبير منتجات التمور التي انطلقت في النشاط منذ شهر لاحد ابناء جرجيس موفرة في مرحلة اولى 60 موطن شغل سيرتفع في مرحلة قادمة الى 200 بعد دخول نشاطها في تصدير مستخرجات التمور.وسينطلق في شهر ديسمبر المقبل مشروع لصناعة تجهيزات المطاعم لباعث شاب من ابناء الجهة المقيمين بالخارج سينطلق ب35 موطن شغل ثم 80 اغلبها لفائدة اصحاب شهائد عليا.وانطلق هذا الشهر مشروع لباعثين من ابناء الجهة المقيمين بالخارج يتعلق بمجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من خلال اعداد تطبيقات اعلامية وتصديرها نحو الخليج واوروبا، موفّرا 40 موطن شغل بين مهندسين وفنيين مع الترفيع في عددها لاحقا الى اكثر من 400 فرصة تشغيل.وقد اتجهت ادارة فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس نحو المشاريع الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ونحو استقطاب ابناء المنطقة المقيمين بالخارج للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة ومن الحوافز الممنوحة وخاصة منها الجبائية وللاستفادة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.وفي هذا السياق أبرمت 5 عقود مع شركات لابناء الجهة المقيمين بالخارج للانتصاب بمشروع مركز تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الذي يواصل فضاء الانشطة الاقتصادية بجرجيس انجازه على مساحة أوّلية 2074 مترا مربّعا للقسط الاول من مساحة جملية للمشروع قدرها 4000 متر مربع .وتنتظر إدارة الفضاء أن يكون هذا المركز الذي ستجهّزه بأحدث التقنيات أن يكون مركزا نموذجيا والاول من نوعه معد للتصدير وذو قيمة مضافة وجدوى اقتصادية عالية.وستنظم ادارة الفضاء يوما للتسويق للمركز في باريس يوم 7 فيفري المقبل وفق الرئيس المدير العام للفضاء شوقي فريعة الذي أعلن عن مشروع توسعة فضاء الانشطة الاقتصادية بجرحيس على مساحة 135 هك امام استغلال 80 بالمائة من المساحة الحالية وذلك في إطار اعداد استراتيجية للنهوض بالفضاء خلال الخماسية المقبلة الى جانب ما تتضمنه هذه الخطة من مراجعات تشريعية ودراسات فنية ومالية للتوسعة وللتسويق تم تكليف مكتبي دراسات تونسية لهذا العمل.