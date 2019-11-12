تعليق نشاط مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي بالقطاع العمومي بكافة ولايات الجمهورية بداية من عشية اليوم الثلاثاء

Mardi 12 Novembre 2019
وات - قررت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء تعليق نشاط مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي بالقطاع العمومي بكافة ولايات الجمهورية بداية من الساعة منتصف النهار على أن يتواصل تأمين الخدمات الحياتية بمؤسسات رعاية الطفولة.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم انه تقرر ايضا في السياق ذاته إلغاء كافة الأنشطة الخارجية و الرحلات المبرمجة على أن يتم استئناف النشاط بصفة عادية ابتداء من يوم غد الأربعاء.
وتفوض وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي صلاحية هذا القرار بالنسبة لمؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص الى تقدير المندوبين الجهويين لشؤون المرأة و الأسرة و تدعوهم إلى مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وظروف الأولياء حسب ما ورد في البلاغ ذاته.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم انه تقرر ايضا في السياق ذاته إلغاء كافة الأنشطة الخارجية و الرحلات المبرمجة على أن يتم استئناف النشاط بصفة عادية ابتداء من يوم غد الأربعاء.
وتفوض وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي صلاحية هذا القرار بالنسبة لمؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص الى تقدير المندوبين الجهويين لشؤون المرأة و الأسرة و تدعوهم إلى مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وظروف الأولياء حسب ما ورد في البلاغ ذاته.
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