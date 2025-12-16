Babnet   Latest update 20:36 Tunis

في محمية الفايجة مركز إيواء مهمل في غياب التشريع الملائم لاستغلاله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6941a10bcea266.04497942_pomkgnelhqjfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 19:28 قراءة: 1 د, 21 ث
      
لايزال مركز الإيواء والسياحة البيئية، الذي تم تجهيزه باستثمارات، قدّرت بنحو 120 ألف دينار، في قلب الحديقة الوطنية بالفايجة، في إطار شراكة بين الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا، والإدارة العامّة للغابات، مهملا منذ عشر سنوات.

وترك المركز لمصيره، رغم ما يزخر به من إمكانات لخلق فرص عمل لفائدة السكان (في مجال الطبخ، والخدمات، وغيرها)، وتعزيز السياحة البديلة المدرّة للدخل لفائدة الشباب والنساء في هذه المنطقة الغابية.



ورغم ذلك، فإن المركز جاهز لاستقبال مجموعات من هواة رياضة المشي والسياح البيئيين، في ظروف جيّدة، فهو مجهز بشكل ملائم (أسرة، وقاعات أكل، ودورات مياه، وحمامات، وآلة لغسل الملابس، ومطبخ، وغيرها).

وفتح المركز أبوابه أمام الصحفيين، بمناسبة زيارة تمّ تنظيّمها في إطار مسار تكويني في الصحافة البيئية، وإن بدا المركز قادرا على تقديم خدماته، فإنّ بعضا من جدرانه وبنيته، أظهرت تدهورا، وأصبحت في حاجة إلى أشغال ترميم.

وعند الإستفسار عن أسباب غلقه، أشار مسؤولون محليون وإطارات غابية إلى "غياب ميزانية للتسيير وافتقار للإطار القانوني الملائم".

وأكد كل من والي جندوبة، الطيب الدريدي، والمدير العام للغابات، محمد نوفل بن حاحة، أنّ الإجراءات جارية لاستغلال هذا المرفق على أفضل وجه، مشيرين إلى حزمة من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط 2026 /2030، بهدف ضمان "استغلال مستديم للمجال الغابي، والمراعي والإدماج الإقتصادي للسكان، والحفاظ على مقوّمات الحياة علاوة على ضمان حقوق الأجيال القادمة".

ويعد تطوير السياحة البديلة في الوسط الغابي، وفي الحدائق الوطنية، إلى جانب تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع الغابي، من بين أهداف المخطط الإستراتيجي للتنمية الجهوية لولاية جندوبة في أفق سنة 2050.

ويرمي المخطط، المقدرة كلفته بنحو 25 مليار دينار، على مدى 30 سنة، إلى فك العزلة عن الجهة والمناطق الريفية، وإحداث حرف ومهن صغرى، وتطوير المسالك السياحية البديلة، إلى جانب تركيز بنية تحتية مائية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320365


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-13
21°-15
17°-15
17°-14
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :