رئيس الحكومة يشارك في المنتدى العالمي للسلام بباريس

Lundi 11 Novembre 2019
وات - يشارك رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في الدورة الثانية من المنتدى العالمي للسلام، الذي ينعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 11 الى 13 نوفمبر الجاري، الى جانب أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة.
وكانت الدورة الأولى لهذا المنتدى قد انتظمت في نوفمبر 2018، وحضرها أنذاك الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وسيشهد المنتدى أيضًا، (وهو منظمة مستقلة تأسست عام 2018 )، مشاركة 250 متدخلا رفيعي المستوى من جميع أصقاع العالم، وخبراء وشخصيات بارزة ومفكرين، بالإضافة إلى حوالي عشرين من قادة أكبر المنظمات الدولية، على غرار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باند، و الأمين العام للمنظمة الدولية للفرونكفونية لويز موشيكيوابو.
وسيتبادل المتدخلون، مع أصحاب المشاريع والمشاركين من جميع أنحاء العالم أفكارهم حول الحوكمة، وذلك بهدف طرح حلول مبتكرة حول ستة محاور رئيسية، تعنى بالسلام والأمن، والتنمية، والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الشامل، والبيئة والثقافة والتعليم.
وستتمحور المناقشات بالخصوص، حول حوكمة الحكم ومعاداة العولمة وصعود الشعوبية، والتوازن بين الشمال والجنوب في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى إبراز أهمية بعض المحطات والمبادرات في تاريخ البشرية (الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، والذكرى السبعين لاتفاقية جنيف ومائوية تأسيس منظمة العمل الدولية).
تجدر الاشارة، إلى أنه بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، محمَلا برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويشارك في منتدى السلام بالعاصمة الفرنسية باريس.
كما يؤدي الشاهد زيارة إلى إيطاليا غدا الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، محملا برسالة خطيّة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت الدورة الأولى لهذا المنتدى قد انتظمت في نوفمبر 2018، وحضرها أنذاك الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وسيشهد المنتدى أيضًا، (وهو منظمة مستقلة تأسست عام 2018 )، مشاركة 250 متدخلا رفيعي المستوى من جميع أصقاع العالم، وخبراء وشخصيات بارزة ومفكرين، بالإضافة إلى حوالي عشرين من قادة أكبر المنظمات الدولية، على غرار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باند، و الأمين العام للمنظمة الدولية للفرونكفونية لويز موشيكيوابو.
وسيتبادل المتدخلون، مع أصحاب المشاريع والمشاركين من جميع أنحاء العالم أفكارهم حول الحوكمة، وذلك بهدف طرح حلول مبتكرة حول ستة محاور رئيسية، تعنى بالسلام والأمن، والتنمية، والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الشامل، والبيئة والثقافة والتعليم.
وستتمحور المناقشات بالخصوص، حول حوكمة الحكم ومعاداة العولمة وصعود الشعوبية، والتوازن بين الشمال والجنوب في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى إبراز أهمية بعض المحطات والمبادرات في تاريخ البشرية (الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، والذكرى السبعين لاتفاقية جنيف ومائوية تأسيس منظمة العمل الدولية).
تجدر الاشارة، إلى أنه بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، محمَلا برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويشارك في منتدى السلام بالعاصمة الفرنسية باريس.
كما يؤدي الشاهد زيارة إلى إيطاليا غدا الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، محملا برسالة خطيّة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
En continu
- Hier 21:33 سيدي الرئيس.. مالذي يحدث في تونس!!؟؟
- Hier 21:21 لماذا لا أخاف من النهضة !
- Hier 15:41 الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:44
|17:15
|14:53
|12:10
|06:53
|05:24
|
15°
|16°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|16°-12
|16°-12
|18°-13
|18°-14
|17°-14
Follow @babnet_Tunisie
(284 453) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(106 726) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 99 675) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 368) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 703) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 874) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 150) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 243) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 009) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 499) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 198) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 715) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 553) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 665) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 575) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 984) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 881) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 787) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 332) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 52 930) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur:تركيا تشرع في ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم