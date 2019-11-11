بتكليف من رئيس الجمهورية الشاهد يتحول الى فرنسا وايطاليا ويشارك في منتدى السلام بباريس

Lundi 11 Novembre 2019



باب نات

- بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 إلى باريس محمَلا برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (Emmanuel Macron).ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, يشارك رئيس الحكومة بهذه المناسبة في منتدى السلام الذي ينعقد بالعاصمة الفرنسية يومي 12 و 13 نوفمبر الجاري.كما يؤدي رئيس الحكومة زيارة إلى إيطاليا يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية محملا برسالة خطيّة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا (Sergio Mattarella) تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.