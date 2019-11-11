طارق ثابت مدربا جديدا لاتحاد بن قردان

Lundi 11 Novembre 2019



وات

- اتفقت الهيئة المديرة لاتحاد بن قردان مع المدرب التونسي طارق ثابت لتدريب الاتحاد خلفا لشكري الخطري .ودرب طارث ثابت الدولي السابق عدة فرق تونسية كما كانت له تجارب في عدد من الاندية العربية في لبنان و في ليبيا .وعمل ضمن الاطار الفني للمنتخب الوطني.وكان شكري الخطوي قد اعلن استقالته من تدريب اتحاد بنقردان يوم السبت بعد مباراة فريقه مع النادي الصفاقسي في صفاقس في اطار الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي انهزم فيها الاتحاد بنتيجة 0-2 ويحتل اتحاد بنقردان المركز الرابع ب15 نقطة .ولعب 8 مقابلات فاز في خمسة منها وانهزم ثلاث مرات وسجل 11 هدفا وقبل 10 اهداف.