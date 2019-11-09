زغوان: إحباط عملية تهريب ملابس جاهزة بقيمة 35 ألف دينار

Samedi 09 Novembre 2019



وات

- تمكّنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني في زغوان ظهر اليوم السبت من إحباط عملية تهريب ملابس جاهزة على إثر إيقاف سيارة من نوع " ستافات " في منطقة "بوسليم" من معتمدية زغوان كانت سالكة طريقا محلية تمر عبر مناطق غابية في اتجاه العاصمة وفق مصدر أمني، مضيفا أنه إثر تفتيش السيارة ها من طرف أعوان الفرقة عثروا بداخلها على كمية كبيرة من الملابس الجاهزة ذات النوع الرفيع تقدر قيمتها بحوالي 35 ألف دينار حسب ذكر صاحب السيارة الذي أفاد أن البضاعة مهرّبة من بلد مجاور .وأضاف المصدر أنه تم حجز البضاعة والسيارة وتحرير محضر في الغرض ، وتعهدت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بإذن من النيابة العمومية بزغوان ، باستكمال الاجراءات القانونية في هذه القضية .